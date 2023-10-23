«Известия»: Ладога может стать местом запуска ракет малыми ракетными кораблями

Минобороны России в этом году изучило возможности базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в Ладожском озере. Об этом пишут 23 октября «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.



Озеро признано пригодным для действий малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» — это будет военно-технический ответ на расширение НАТО. По оценке экспертов, корабли с Ладоги смогут держать под прицелом Финляндию. Пока, впрочем, окончательное решение о постоянном развертывании кораблей на озере не принято.

