«Известия»: Ладога может стать местом запуска ракет малыми ракетными кораблями

Минобороны России в этом году изучило возможности базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в Ладожском озере. Об этом пишут 23 октября «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Озеро признано пригодным для действий малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» — это будет военно-технический ответ на расширение НАТО. По оценке экспертов, корабли с Ладоги смогут держать под прицелом Финляндию. Пока, впрочем, окончательное решение о постоянном развертывании кораблей на озере не принято.
В октябре командир МРК «Советск» проекта 22800 объявил об освоении нового театра плавания — Ладожского озера. Корабли прошли Неву без буксиров (хотя «Каракурт» проекта 22800 подходит для рек хуже, чем «Буян» проекта 21360). «Каракурты» должны стать самым массовым проектом ударных кораблей для российского флота. Пока в ВМФ России числятся три представителя серии: «Советск», «Мытищи» и «Одинцово».