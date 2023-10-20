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    «Может навредить взаимоотношениям между братскими народами». За что депутат Татарстана Хамаев извинился перед Кадыровым

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    52 комментария

    Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает 19 октября «Коммерсантъ». Хамаев принес извинения «за свое эмоциональное высказывание» на заседании парламента республики.

    Как напоминает «Ъ», выступая на тему патриотического воспитания, Хамаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что его 15-летний сын Адам избил обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля, а потом получил звание Героя Чеченской республики. Об избиении «Фонтанка» рассказывала здесь, о присвоении звания — здесь, а в этом материале можно почитать о реакции на избиение Журавеля в Чечне и не только там.

    «Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. <…>В каком правовом поле мы сегодня живем?», — вот цитата, за которую Хамаеву пришлось извиняться. Он официально объявил, что озвучил лишь свое «сугубо личное мнение».

    «Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами»,— цитирует «Ъ» заявление Хамаева, которое распространило госагентство «Татар-информ».

    Извинения депутата последовали после слов раиса [главы, — ред.] Татарстана Рустама Минниханова, который заявил, что оценка Хамаева не имеет отношения к позиции мусульман республики.

    Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, 25 сентября. В своей публикации руководитель региона подтвердил факт избиения и добавил, что гордится поступком своего сына Адама и «уважает его выбор».

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    Комментарии 52

    Slava_Rossii220 Окт 2023 в 01:15
    Какое позорное извинение.
    +1−0
    27973633120 Окт 2023 в 00:59
    Правильно сказал. А потом дал заднюю. Позор.
    +2−1
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