Бьет, льет, топит. Погода в Петербурге не может определиться

Не пытайтесь понять, как вам одеться на улицу в этот понедельник. Все равно не угадаете. 16 октября погода в Петербурге немного сошла с ума. Чуть больше чем за час она сначала покапала дождем, показала радугу, затем побила всех жителей градом, вернула солнце, и вот теперь — снова ливень и тучи.
Изначально весь день мелко капал обычный дождь. В разных районах города выглядывала пестрая радуга.
Но что-то пошло не так. Неожиданно дождь превратился в град. Сначала побило жителей Мурино, затем крупные осадки добрались до центра Петербурга, примерно в 14:20. Длился град недолго, зато как красиво.
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
читатель «Фонтанки»
После такого ничто не проходит бесследно. Вот так подморозило асфальт под несколькими водосточными трубами города.
Сейчас Петербург снова поливает дождь, потихоньку превращая набережные в реки.
читатель «Фонтанки»
Иногда из-за туч выглядывает солнце, но помните — оно обманчиво.
Еще и не такое покажет погода в Петербурге на этой неделе. Подробный прогноз читайте в материале «Фонтанки».