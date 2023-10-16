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    Бьет, льет, топит. Погода в Петербурге не может определиться

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    Не пытайтесь понять, как вам одеться на улицу в этот понедельник. Все равно не угадаете. 16 октября погода в Петербурге немного сошла с ума. Чуть больше чем за час она сначала покапала дождем, показала радугу, затем побила всех жителей градом, вернула солнце, и вот теперь — снова ливень и тучи.

    Изначально весь день мелко капал обычный дождь. В разных районах города выглядывала пестрая радуга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Но что-то пошло не так. Неожиданно дождь превратился в град. Сначала побило жителей Мурино, затем крупные осадки добрались до центра Петербурга, примерно в 14:20. Длился град недолго, зато как красиво.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    читатель «Фонтанки»

    После такого ничто не проходит бесследно. Вот так подморозило асфальт под несколькими водосточными трубами города.

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    Сейчас Петербург снова поливает дождь, потихоньку превращая набережные в реки.

    читатель «Фонтанки»

    Иногда из-за туч выглядывает солнце, но помните — оно обманчиво.

    Еще и не такое покажет погода в Петербурге на этой неделе. Подробный прогноз читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»

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