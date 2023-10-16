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    Мамматусы и радуга за радугой в Петербурге

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    В небе над Петербургом второй раз за день встала радуга. Утром фотографию публиковали сообщество «Грибы и Грибники СПб» и телеграм-канал «Мегаполис», а в 13:45 вторую радугу заметили сотрудники и читатели «Фонтанки».

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    Кроме того, утром в Красносельском районе наблюдали удивительные облака — мамматусы.

    Мамматусы считаются не самостоятельными облаками, а «дополнительным облачным образованием», поскольку возникают обычно под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков. Поэтому они часто сопровождают ненастную погоду.

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