Пора переобуться. На неделе в Петербург придет снег, будет скользко

Фото: автор Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Новая рабочая неделя встретила петербуржцев дождем и сильным ветром. Но уже скоро им на смену придут мокрый снег и заморозки, а на дорогах образуется гололедица. Синоптики советуют автомобилистам задуматься о том, чтобы «переобуться» с летней резины на зимнюю.



По словам специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, основную роль в формировании погоды в Петербурге на этой неделе будут играть сразу два циклона. Температурный фон при этом окажется ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

«В понедельник и вторник регион окажется под влиянием тыловой части циклона, уходящего на восток, а со среды и до пятницы за погоду будет отвечать следующий циклон, который придет с запада», — говорит синоптик. В такой обстановке погода в Петербурге будет облачной, почти каждый день ожидаются осадки.

Например, в понедельник, 16 октября, кратковременные дожди возможны в течение всего дня. Температура не поднимется выше +9°. Ветер будет дуть с запада, до 10 м/с. Ночью около +5°. Во вторник тоже не обойдется без осадков, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем будет от +6 до +8 градусов. Ветер слегка сменит направление и подует с северо-запада. Уже в ночь со вторника на среду температура упадет до 0. Зато дождь и ветер утихнут. Порывы с севера составят около 3–8 м/с. Днем ожидается около +5.

Первые заморозки придут в ночь на четверг — столбики термометров опустятся до –1 градуса. Местами обещают гололедицу. Днем в Петербурге пойдет мокрый снег, температура не поднимется выше +4. Ветер подует с северо-востока, ожидается, что его сила составит 4 — 9 метров в секунду. В ночь на пятницу снова обещают небольшой снег. Будет около 0. Днем — облачно с температурой воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер подует северо-восточный, 5 — 10 метров в секунду.

Атмосферное давление, как и погода, тоже будет нестабильным. С понедельника по среду оно окажется ниже нормы — 750 — 758 мм ртутного столба. В четверг придет в норму — 761 мм рт. ст., а в пятницу вырастет до 766 мм рт. ст.

Что касается выходных, осадки на фоне повышенного атмосферного давления постепенно прекратятся, но температура останется примерно такой же, как и на рабочей неделе.