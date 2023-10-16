Жителей Мурино побило градом. Видео

Пока одни петербуржцы в понедельник были вынуждены пойти на работу с зонтами, жителям Мурино не помогли бы даже они. Там выпал мелкий, но меткий град. Об этом сообщает районное сообщество «Девяткино online» 16 октября.
Град пошел примерно в 11:30. Крупные осадки сопровождались ветром. Дуло и стучало так, что зонты едва могли спасти местных жителей.
«Град шел минуты три, по стеклам балкона стучал. Потом быстро растаял. Радугу видела. Скоро так и снег дождемся», — поделилась впечатлениями с «Фонтанкой» местная жительница.
Уже скоро для всего Петербурга настанет пора надевать шапки на головы и зимнюю резину на колеса автомобилей. Заморозки и мокрый снег придут в город в середине недели.