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    Следовавшая в Петербург электричка сбила женщину, которая боялась опоздать

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    Торопившаяся на поезд пенсионерка едва не оказалась под его колёсами во Всеволожском районе Ленинградской области.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 16 октября, несчастный случай произошёл на 23-м км пятого пикета станции Петрокрепость накануне около четырёх часов дня.

    «82-летняя местная жительница, торопясь на электропоезд, выскочила из-за грузового состава и предприняла попытку перебежать железнодорожные пути в неположенном месте», — рассказали в ведомстве.

    Машинист электрички Невская Дубровка — Петербург применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Женщину задело по касательной, её увезли в больницу.

    Транспортная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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