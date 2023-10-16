Следовавшая в Петербург электричка сбила женщину, которая боялась опоздать

Торопившаяся на поезд пенсионерка едва не оказалась под его колёсами во Всеволожском районе Ленинградской области.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 16 октября, несчастный случай произошёл на 23-м км пятого пикета станции Петрокрепость накануне около четырёх часов дня.



«82-летняя местная жительница, торопясь на электропоезд, выскочила из-за грузового состава и предприняла попытку перебежать железнодорожные пути в неположенном месте», — рассказали в ведомстве.



Машинист электрички Невская Дубровка — Петербург применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Женщину задело по касательной, её увезли в больницу.

