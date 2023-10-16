В Петербурге нашли юного «хакера», которого больше полугода ищет Армения

Юноша из Ставрополья задержан в Петербурге по уголовному делу, возбуждённому в Армении. Его обвиняют в киберпреступлении.



19-летний житель Ставропольского края накануне днём привлёк внимание наряда патрульно-постовой службы неподалёку от Удельного парка, стало известно «Фонтанке» 16 октября. При проверке выяснилось, что он с начала весны числится в федеральном розыске: молодого человека жаждут видеть в Армении, где ему вменяют изменение компьютерной информации.

Разыскное дело возбудили в марте. В это время уточнить местонахождение лица, в котором заинтересованы правоохранительные органы республики, могли бы в Пятигорском горсуде Ставропольского края. Там юношу обвиняли в мошенническом хищении игровой приставки Sony. Он признал, что присвоил её и пару игр под предлогом аренды.

