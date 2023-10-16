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    В Петербурге нашли юного «хакера», которого больше полугода ищет Армения

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    7 комментариев

    Юноша из Ставрополья задержан в Петербурге по уголовному делу, возбуждённому в Армении. Его обвиняют в киберпреступлении.

    19-летний житель Ставропольского края накануне днём привлёк внимание наряда патрульно-постовой службы неподалёку от Удельного парка, стало известно «Фонтанке» 16 октября. При проверке выяснилось, что он с начала весны числится в федеральном розыске: молодого человека жаждут видеть в Армении, где ему вменяют изменение компьютерной информации.

    Разыскное дело возбудили в марте. В это время уточнить местонахождение лица, в котором заинтересованы правоохранительные органы республики, могли бы в Пятигорском горсуде Ставропольского края. Там юношу обвиняли в мошенническом хищении игровой приставки Sony. Он признал, что присвоил её и пару игр под предлогом аренды.

    Судя по решению, от следствия и Пятигорского горсуда фигурант не скрывался. Написал явку с повинной, вернул приставку, извинился перед потерпевшим, и 2 марта дело было прекращено в связи с примирением сторон.

    В Армении задержанного в Петербурге ждёт арест. Полицейские уже уведомили коллег, что их пропажа найдена.

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    Комментарии 7

    AndrewBarsik16 Окт 2023 в 12:03
    А гражданином какого государства является "юноша" - "житель Ставропольского края". Не собирается ли Россия выдать своего гражданина?
    +0−0
    Cashmare16 Окт 2023 в 11:56
    ничего не понятно, но очень интересно
    +1−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:52
    Далеко пойдет, раз понял компьютеризацию, это из головы не отберешь до атеросклероза
    +0−0
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