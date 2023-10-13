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    «Если бы все было нормально, и указа бы не было». Путин объяснил, какой нужен курс рубля для российского бюджета

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    Для российского бюджета необходимо, чтобы курс доллара был «чуть-чуть пониже», заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с лидерами стран СНГ. Поэтому был подписан указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, отметил глава государства.

    «Для бюджета нам нужно, чтобы курс был чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа бы не было», — заявил Владимир Путин.

    При этом высокий курс доллара не связан с проблемами в экономике, убежден российский президент. По его словам, экономика РФ — стабильная, макроэкономические показатели хорошие.

    Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже выручки экспортеров в иностранной валюте, писала «Фонтанка». В пресс-службе правительства сообщают, что благодаря этой мере власти пытаются повысить предсказуемость валютного рынка и снизить возможности для спекуляции.

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    Курс доллараВладимир Путин
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