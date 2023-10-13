«Если бы все было нормально, и указа бы не было». Путин объяснил, какой нужен курс рубля для российского бюджета

Для российского бюджета необходимо, чтобы курс доллара был «чуть-чуть пониже», заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с лидерами стран СНГ. Поэтому был подписан указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, отметил глава государства.

«Для бюджета нам нужно, чтобы курс был чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа бы не было», — заявил Владимир Путин.

При этом высокий курс доллара не связан с проблемами в экономике, убежден российский президент. По его словам, экономика РФ — стабильная, макроэкономические показатели хорошие.