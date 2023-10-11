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    Путин подписал указ об обязательной продаже выручки экспортеров в иностранной валюте

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    Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам», передает «Коммерсантъ» 11 октября.

    Указ касается компаний топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке вводится для отдельных компаний сроком на 6 месяцев, также компании обяжут представлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Следить за соблюдением правил валютного регулирования будут уполномоченные представители Росфинмониторинга.

    Цель данных мер, как сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова, повысить предсказуемость валютного рынка и снизить возможности для спекуляций.

    28 февраля 2022 года президент подписал указ о специальных экономических мерах в условиях санкций, в их числе был запрет для граждан РФ и российских компаний переводить валюту на свои счета за рубежом и требование продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

    6 июня 2022 года правительство РФ отменило требование зачислять экспортную выручку на валютные счета только в российских банках, но при этом действовало требование продавать валютную выручку. 9 июня 2022 года президент разрешил экспортерам не продавать половину валютной выручки. Полностью это требование было отменено только 6 февраля 2023 года. Летом 2022 года эксперты связывали отмену обязательной продажи валютной выручки с попытками властей удержать рубль от дальнейшего укрепления, так как усиление национальной валюты снижает доходы экспортеров и федерального бюджета.

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