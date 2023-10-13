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    Последний рубеж. От платной парковки пытаются отбиться на Васильевском острове

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сообщение о том, что депутаты МО одобрили проект обращения к Александру Беглову, появилось в официальной группе «Гавани» 13 октября. Глава муниципального образования Нэлли Вавилина подтвердила «Фонтанке», что оно уже составлено, а причину обозначила емко: «Потому что на Васильевский остров притащили все ошибки, которые до этого допустили в других районах».

    «Уже сейчас, на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе несвоевременно, не продумано, не подготовлено и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву», — говорится в обращении.

    Среди этих последствий — понятные и ранее уже «данные в ощущениях». «Введение платной парковки приведет не к сокращению количества приезжающих в район автомобилей, а к перераспределению мест их стоянки во дворы и увеличению нагрузки на дорожную сеть и внеуличные территории», — пишут депутаты. Это действительно самый острый вопрос, который пока не может решить ни один комитет. Депутаты только разрабатывают регламент, который должен как-то ускорить или упростить установку шлагбаумов или ворот на въезде во двор (о котором сперва надо договориться самим жителям между собой).

    МО «Гавань» обозначено под номером 7822
    МО «Гавань» обозначено под номером 7822Фото: Телеграм-канал комитета по транспорту
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    В первом чтении принят законопроект, который позволяет собственникам жилья получить во временное пользование необходимый участок, ведь часто прилегающая к дому территория не входит в общедомовое имущество, и самоуправство на ней привлечет не только человека с болгаркой, но и штрафы. Спикер ЗакСа Александр Бельский говорил о том, что вопрос упрощенной установки шлагбаума хотят решить до конца месяца, как и вопрос субсидирования этих работ для жителей. Но пока ничего не урегулировано, а до парковки на Васильевском острове — меньше трех недель. К тому же, пишет МО «Гавань», на этой территории определенный тип застройки, где кварталы связаны проездами: «Установка шлагбаумов и ворот в этих кварталах не является возможной».

    Второй пункт — сама платность: депутаты считают, что расходы на парковку уведут из района часть бизнеса и сервиса, оставшиеся поднимут цены, будут тратиться и сами жители. Но в этом смысле ситуация в «Гавани» не отличается от других районов. То же самое относится к аргументу о том, что станут недоступны городские услуги — в том смысле, что кто-то не сможет запарковаться у школы, больницы или у работы. Чиновники на это неоднократно отвечали, что 15 «бесплатных» минут хватает, чтобы высадить детей у школы, а льготное разрешение местного жителя благодаря усилиям активистов Адмиралтейского района действует не на территории конкретного округа, а на территории всего района проживания.

    Третий — противоречие комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД), которая требует организовывать компенсирующие машиноместа при сокращении количества бесплатных. «Фонтанка» писала, что КСОДД — основной аргумент в иске, который подал петербуржец Алексей Каменский, оспаривая само распоряжение комтранса о создании платных парковок. Чиновники отвечали, что схема — не нормативный акт, указанные в нем рекомендации и сроки (а они тоже отличаются от реальных) не носят регламентирующий характер. Суды Каменский проиграл.

    Четвертый — понятийный, но болезненный: «До си пор не реализованы планы по строительству и открытию новых станций метро: «Горный институт», «Гавань», «Морской фасад». Это правда, и если «Горный институт» вроде бы должны с многолетним опозданием ввести в 2024-м, то все остальное — очень не скоро. Аргумент «сначала постройте метро, потом говорите о пересадке автомобилистов на общественный транспорт» не бьется, но сейчас на повестке у чиновников — развитие наземной маршрутной сети.

    Остальное понятно: идет активная застройка территорий вокруг жилых комплексов, а одновременно сокращается число парковочных мест (ранее председатель комтранса Валентин Енокаев говорил, что под сокращением, как правило, понимают приведение их к установленным ГОСТам). В связи с этим муниципалы просят губернатора исключить их округ из зоны платной парковки и вернуть схему организации дорожного движения к августу 2023 года.

    Ответ можно предугадать: вероятнее всего, его не последует или он будет отрицательным. Депутаты МО «Гавань» создали прецедент, составив обращение от имени округа (впервые в городе), но создавать еще один, то есть отменять по просьбе платную парковку, — для Смольного значило бы открыть ящик Пандоры. Тем более что в Василеостровском районе ресурс уступок и так уже превысили, когда согласились не трогать территорию дальше Наличной улицы. «Центр города не рассчитан на нынешнее число машин, Петроградский район, проспекты и линии Василеостровского — тоже. А Кораблестроителей и вокруг них строились в другой логике, с другой свободой пространства. А второй момент: там и сейчас-то на улично-дорожной сети мало мест для парковки, очень много где остановка запрещена, от введения платной парковки загруженность не изменится», — объяснял решение Енокаев.

    Васильевский остров — последнее место в списке чиновников на организацию платной зоны (не считая отдельных улиц в других районах), она заработает с ноября. В Центральном районе все растянулось во времени и прошло в целом без шумихи. В Адмиралтейском обнаружилась наиболее активная группа протестующих, после шумного общения с которой комтранс и расширил действие льготных разрешений. В Петроградском — опять сравнительно тихо, но за год в соцсетях уже сформировались районные специализированные паблики, где собираются противники платной парковки и которые сами по себе стали информационным ресурсом. Именно там, в частности, распространяли новости о том, что василеостровские муниципалы проводят консультации для местных жителей вместе с представителями Смольного, и призывали приходить туда всех желающих. Желающие прочитали и пошли, один раз пришлось вызывать полицию, да и в целом конструктивного разговора, как и следовало ожидать, не вышло. Но уже понятно, что для активистов Васильевский остров — последнее место битвы, после 1 ноября останется только «подсчитывать потери».

    Фото: Телеграм-канал комитета по транспорту
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    В комитете по транспорту не стали комментировать обращение муниципалов к губернатору. Собеседник в профильном блоке уверен, что «Гавань» никто исключать не будет. При этом он отмечает, что Василеостровский район — действительно специфическая территория: «Здесь проходит сухопутная граница между платной и бесплатной зоной, — говорит он. — До сих пор она была «водной», и даже на юге Обводный канал — достаточно серьезная преграда, мало кто будет специально парковаться на бесплатном берегу и потом топать через мост на работу или в ресторан. С Наличной улицей другая ситуация, надо посмотреть, что там будет происходить».

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    МО «Гавань» обозначено под номером 7822
    МО «Гавань» обозначено под номером 7822Фото: Телеграм-канал комитета по транспорту
    Фото: Телеграм-канал комитета по транспорту

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