Последний рубеж. От платной парковки пытаются отбиться на Васильевском острове

В первом чтении принят законопроект, который позволяет собственникам жилья получить во временное пользование необходимый участок, ведь часто прилегающая к дому территория не входит в общедомовое имущество, и самоуправство на ней привлечет не только человека с болгаркой, но и штрафы. Спикер ЗакСа Александр Бельский говорил о том, что вопрос упрощенной установки шлагбаума хотят решить до конца месяца, как и вопрос субсидирования этих работ для жителей. Но пока ничего не урегулировано, а до парковки на Васильевском острове — меньше трех недель. К тому же, пишет МО «Гавань», на этой территории определенный тип застройки, где кварталы связаны проездами: «Установка шлагбаумов и ворот в этих кварталах не является возможной».



Второй пункт — сама платность: депутаты считают, что расходы на парковку уведут из района часть бизнеса и сервиса, оставшиеся поднимут цены, будут тратиться и сами жители. Но в этом смысле ситуация в «Гавани» не отличается от других районов. То же самое относится к аргументу о том, что станут недоступны городские услуги — в том смысле, что кто-то не сможет запарковаться у школы, больницы или у работы. Чиновники на это неоднократно отвечали, что 15 «бесплатных» минут хватает, чтобы высадить детей у школы, а льготное разрешение местного жителя благодаря усилиям активистов Адмиралтейского района действует не на территории конкретного округа, а на территории всего района проживания.



Третий — противоречие комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД), которая требует организовывать компенсирующие машиноместа при сокращении количества бесплатных. «Фонтанка» писала, что КСОДД — основной аргумент в иске, который подал петербуржец Алексей Каменский, оспаривая само распоряжение комтранса о создании платных парковок. Чиновники отвечали, что схема — не нормативный акт, указанные в нем рекомендации и сроки (а они тоже отличаются от реальных) не носят регламентирующий характер. Суды Каменский проиграл.



Четвертый — понятийный, но болезненный: «До си пор не реализованы планы по строительству и открытию новых станций метро: «Горный институт», «Гавань», «Морской фасад». Это правда, и если «Горный институт» вроде бы должны с многолетним опозданием ввести в 2024-м, то все остальное — очень не скоро. Аргумент «сначала постройте метро, потом говорите о пересадке автомобилистов на общественный транспорт» не бьется, но сейчас на повестке у чиновников — развитие наземной маршрутной сети.



Остальное понятно: идет активная застройка территорий вокруг жилых комплексов, а одновременно сокращается число парковочных мест (ранее председатель комтранса Валентин Енокаев говорил, что под сокращением, как правило, понимают приведение их к установленным ГОСТам). В связи с этим муниципалы просят губернатора исключить их округ из зоны платной парковки и вернуть схему организации дорожного движения к августу 2023 года.



Ответ можно предугадать: вероятнее всего, его не последует или он будет отрицательным. Депутаты МО «Гавань» создали прецедент, составив обращение от имени округа (впервые в городе), но создавать еще один, то есть отменять по просьбе платную парковку, — для Смольного значило бы открыть ящик Пандоры. Тем более что в Василеостровском районе ресурс уступок и так уже превысили, когда согласились не трогать территорию дальше Наличной улицы. «Центр города не рассчитан на нынешнее число машин, Петроградский район, проспекты и линии Василеостровского — тоже. А Кораблестроителей и вокруг них строились в другой логике, с другой свободой пространства. А второй момент: там и сейчас-то на улично-дорожной сети мало мест для парковки, очень много где остановка запрещена, от введения платной парковки загруженность не изменится», — объяснял решение Енокаев.



Васильевский остров — последнее место в списке чиновников на организацию платной зоны (не считая отдельных улиц в других районах), она заработает с ноября. В Центральном районе все растянулось во времени и прошло в целом без шумихи. В Адмиралтейском обнаружилась наиболее активная группа протестующих, после шумного общения с которой комтранс и расширил действие льготных разрешений. В Петроградском — опять сравнительно тихо, но за год в соцсетях уже сформировались районные специализированные паблики, где собираются противники платной парковки и которые сами по себе стали информационным ресурсом. Именно там, в частности, распространяли новости о том, что василеостровские муниципалы проводят консультации для местных жителей вместе с представителями Смольного, и призывали приходить туда всех желающих. Желающие прочитали и пошли, один раз пришлось вызывать полицию, да и в целом конструктивного разговора, как и следовало ожидать, не вышло. Но уже понятно, что для активистов Васильевский остров — последнее место битвы, после 1 ноября останется только «подсчитывать потери».

