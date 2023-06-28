В ЗакСе предложили способ ограждать дворы от последствий платной парковки. Временно

Заксобрание приняло в первом чтении законопроект, который призван временно решить проблему с установкой во дворах в центре Петербурга ограждений от автомобилистов, которые предпочитают обойти платную парковку и не оплачивать стоянку. Инициативу разработали депутаты от «Единой России» Валерий Гарнец и Денис Четырбок. «Эти изменения позволят гражданам получить во временное пользование участок, прилегающий к многоквартирному дому. Эта возможность позволяет гражданам установить объекты благоустройства в виде ограждений и элементов открывания ворот калиток. Данный законопроект имеет, я бы сказал, серьезную основу, потому что за последнее время, особенно в центральных районах, когда было принято решение об организации платной парковки, большое количество автотранспорта стало парковаться во дворах, прилегающих к жилым домам», — рассказал Гарнец.



Гарнец пояснил, что предоставление в пользование предполагается на безвозмездной основе. Жители должны будут обратиться в районную администрацию, которой предстоит «нарисовать» схему участка. Решение о предоставлении участка должны принять собственники на общем собрании многоквартирного дома. Если двор образуют несколько домов — все они должны будут провести собрание. При этом проект благоустройства согласовывать не потребуется.



Депутаты поддержали законопроект, но отметили, что он потребует дальнейшего обсуждения и внесения поправок. Борис Вишневский от «Яблока» отметил, что кардинальное решение проблемы упирается в ситуацию, когда жители дома подают документы о приватизации придомовой территории (а это позволило бы установить ограждение), комитет имущественных отношений «ведет себя с упорством носорога: не позволим» и «годами гоняет по инстанциям».



Коммунист Александр Рассудов отметил, что идея правильная, но выбран неэффективный и нелогичный путь. Он объяснил, что Жилищный кодекс предполагает: на общем собрании собственники могут принимать решения только в отношении своего общего имущества. И в итоге любой недовольный появлением шлагбаума сможет оспорить это решение. «Самый верный способ — передавать [участок] не по обрезу жилого дома, а с придомовой территорией», — добавил депутат.

Депутаты договорились, что подавать поправки к инициативе может будет до 8 сентября.

