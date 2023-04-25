«По жизни ваши проблемы понятны». В горсуде платную парковку пытаются взять в клещи

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городской суд Петербурга рассматривает сразу два иска об отмене постановления комитета по транспорту №389 о создании и использовании платных парковок в Адмиралтейском районе. Истцы, два местных жителя, считают, что Смольный не может вводить плату за стоянку, пока не компенсируют сокращение числа мест для парковки и не создаст возможность оплаты наличными. А также что сама парковка должна была появиться не ранее 2029 года.



Позиция истцов Горсуд 25 апреля начал рассмотрение исков Алексея Каменского и Игоря Колосова. Судья Елена Витушкина на предварительном заседании объединила дела в одно производство.



Первый истец, Каменский, попросил признать недействующим распоряжение комтранса №389-р, в нем говорилось о создании платной зоны в Адмиралтейском районе. Причина в 443-ФЗ, а конкретно — в его статье № 18, где говорится, что проекты организации дорожного движения разрабатываются в целях реализации КСОДД (комплексных схем организации дорожного движения).



«[КСОДД] создается, чтобы развитие транспорта в Санкт-Петербурге происходило не хаотично, а по заранее определенному плану. Чтобы одна часть развития не отставала от другой. Например, введение платной парковки должно быть увязано с развитием общественного транспорта. Естественно, если будет общественный транспорт, будет метро, людям будет удобнее. Если метро не построить, как не построили [станцию метро] «Театральную», а платную парковку уже ввести, людям будет неудобно», — рассказал Каменский журналистам после заседания.





Он обратил внимание, что действующая комплексная схема утверждена распоряжением комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а в разделе 5.2.13 «Организация парковочного пространства» указано, что введение платной парковки в Адмиралтейском районе должно было произойти в 2029–2036 годах. По мнению Каменского, это означает, что и плату за парковку чиновники могли ввести не ранее 2029-го.

Кроме того, он заметил, что так как платная парковка сократила общее количество парковочных мест в районе, город должен был предварительно озаботиться компенсацией этого сокращения.



«Это тоже прямо написано в КСОДД: если ради платной парковки сокращается количество парковочных мест, то нужно либо где-то построить компенсирующие паркинги, либо расположить на улице парковку так, например, «елочкой», чтобы мест не стало меньше. Когда парковку вводили в пилотной зоне в Центральном районе, там это делалось, и там не было сокращено количество мест», — говорит заявитель.



Второй истец, Игорь Колосов, оспаривает конкретный пункт этого же распоряжения комтранса — 6.1.1. В нем говорится, что функционирование платных парковок обеспечивается, в том числе, путем размещения оборудования автоматизированной системы оплаты в наличной или безналичной форме. Он пояснил, что ему пришло два штрафа, которые он считает неправомерными.





«Я приезжаю, хочу оплатить. Допустим, впервые столкнулся, нет приложения. Нет денег на карте или вообще нет карты — все может быть, правда? — рассуждает истец. — Я скачал приложение, оно глючит, там надо регистрироваться, прошло уже больше 15 минут. А если я работаю на служебной машине? Дайте мне чек». Колосов считает, что невозможность оплатить услугу наличными нарушает Гражданский кодекс РФ,

На заседании Колосов также попытался взять слово и объяснить ситуацию с места, но был остановлен судьей. «По жизни ваши проблемы понятны. Мы сейчас говорим о правовом аспекте», — пояснила она. К следующему заседанию судья попросила представителя Колосова, Оксану Харлаш, уточнить, каким именно нормам Гражданского кодекса, по мнению стороны, противоречит невозможность наличной оплаты.



Позиция комитета по транспорту Насчет оплаты наличными комитет уже высказывался. Там подчеркивают, что федеральный закон требует от платной парковки устройства для принятия платежей «в наличном или безналичном формате». Ключевое слово — или. Это если о правовом аспекте. А если «по жизни» — то есть много способов оплаты, от приложений и телеграм-бота до sms, парокоматов и, собственно, банкоматов Сбербанка, ВТБ и ПСКБ.

Что касается КСОДД, то комтранс считает, что по своему характеру она не является нормативным правовым актом, и, соответственно, не имеет доминирующую юридическую силу над оспариваемым распоряжением. Чиновники ссылаются на федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…». Он предусматривает, что регионы вправе принять собственные законодательные акты, в частности, о создании и использовании платных парковок. Городской закон (как это часто водится в Петербурге) в 2008 году просто передал полномочия от депутатов Смольному. И в 2014 году городское правительство приняло постановление №543, которое утвердило порядок создания и использования зоны платной парковки.



По этому документу, решение о создании и использовании платной парковочной зоны принимается на основании адресного перечня. Он, в свою очередь, был утвержден постановлением правительства № 837, в который, в том числе, включены улицы в Адмиралтейском районе.

Оспариваемое «адмиралтейское» распоряжение, отмечает ответчик, содержит перечень мероприятий для создания парковок: сведения о месторасположении дорог, на которых создается парковка, количестве парковочных мест, дате начала использования, режиме работы парковки и так далее. В КСОДДе такого перечня нет, поэтому она и не может быть нормативным актом, который по юридическому весу «бил» бы распоряжение Смольного. По словам второй представительницы комтранса, КСОДД устанавливает только «предполагаемые даты» введения платной парковки, а «не говорит, что это аксиома». С тем, что КСОДД не аксиома, «Фонтанка» сталкивалась раньше, когда в схему просочился вариант с платным въездом в центр города. Но это если по жизни, в правовом аспекте решит суд.



Вопрос, как быть с компенсацией за сократившееся количество парковочных мест, остался открытым. Судья попросила комитет к следующему заседанию предоставить обоснование против этого аргумента.



Как в Адмиралтейском районе борются против платной парковки

Адмиралтейский район наиболее активно сопротивляется введенной там с 1 ноября платной парковке. В конце 2022 года главе комтранса Валентину Енокаеву пришлось встретиться лицом к лицу с сотней разгневанных жителей, которые требовали мораторий, а с собой принесли плакаты и наклейки. Как это было, можно посмотреть на снятых «Фонтанкой» кадрах. Самым ярким последствием общественного давления стало расширение действия для парковочных разрешений местного жителя: с границ муниципального округа проживания его расширили на весь район.



В конце декабря активисты начали писать в прокуратуру: по их мнению, нюансы разметки и знаков оформлены таким образом, что могли начать «работать» только с 1 марта 2023 года, как указано в соответствующем постановлении правительства.



В феврале комтранс объявил традиционный сбор предложений по платной парковке и получил нетрадиционный ответ. Жители Адмиралтейского района настаивали на возможности по общему решению проживающих дать возможность вычеркивать отдельные улицы из платной зоны. А затем — по камешкам разобрали утверждение Смольного, что введение платной парковки дает профит в виде снижения аварийности на дорогах.

Следующее заседание по объединенному иску адмиралтейцев состоится 18 мая в полдень. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру».