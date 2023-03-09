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    Петербуржец подал в суд на комитет по транспорту, не найдя возможности оплатить парковку наличными

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    Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск от жителя города к комитету по транспорту. Петербуржец счел незаконной невозможность оплатить парковку наличными. В комитете ответили, что предусмотрены оба вида оплаты.

    Истец попросил суд признать недействующим с момента принятия распоряжения комитета по транспорту Петербурга № 389-р о платных парковках в Адмиралтейском районе от 29 сентября 2022 года и признании противоречащим Гражданскому кодексу РФ «в части равенства участников гражданского оборота и создания беспрепятственного осуществления гражданских прав» пункта 6.1.1 об оборудовании парковок автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме. Об этом 9 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Мужчина указал, что оплатить парковку в платной зоне в Адмиралтейском районе можно только по безналичному расчету, и счел это недобросовестными действиями комитета, которые препятствуют осуществлению его гражданского права на расчет наличными. «Отсутствие системы оплаты в наличной форме приводит к тому, что человек, не имея возможности произвести расчет наличными, всегда будет осуществлять правонарушение», — говорится в сообщении судов. Материалы дела переданы судье.

    В комитете по транспорту «Фонтанке» прокомментировали, что в Петербурге предусмотрены оба вида оплаты. Федеральный закон устанавливает, что в зоне платной парковки должны быть размещены устройства для принятия платежей в наличном или безналичном формате, и в соответствии с этим постановление городского правительства предусматривает возможность как наличной, так и безналичной оплаты на территории парковочной зоны, подчеркнули в ведомстве. Наличными стоянку можно оплатить через территориальные устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», кассы в отделениях «Сбербанка» и устройства самообслуживания банка АО «Петербургский социальный коммерческий банк».

    В ведомстве также напоминают, что оплатить парковку нужно в течение 15 минут с момента паркования автомобиля на платном месте. Изучить возможные способы оплаты и расположение паркоматов можно на официальном сайте парковочного пространства Петербурга или в мобильном приложении.

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    Комментарии 30

    Гость09 Мар 2023 в 18:59
    А он хорош.
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