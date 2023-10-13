«Разрывали Басю на части, трепали, душили». Таксы устроили охоту на веранде ресторана на Крестовском острове

Охотничьи собаки устроили побоище с кошкой на Крестовском острове. Двое набросились на одну. Хозяин собак сочувствия к жертве не проявил.

Как рассказала «Фонтанке» учредитель и генеральный директор «Зималето групп» Татьяна Юрьева 13 октября, утром двумя днями ранее, когда ресторан на Южной дороге ещё только готовили к приему посетителей и не весь персонал был на месте, на веранду забежали две таксы. В это время там мирно почивала кошка Бася. Она является символом ресторана, носит ошейник и ухаживает за ней лично хозяйка заведения. Таксы церемониться с Басей не стали.

«Фонтанка.ру»

На крик кошки прибежала сотрудница ресторана Мафтуна. «Они разрывали Басю, трепали, душили. На мои крики и действия они не реагировали», — рассказала она. Через некоторое время на веранду зашел незнакомец в синей куртке и оранжевой шапке. Он взял за шкирку кошку, положил её в зелёный пакет и перед тем, как уйти, посоветовал женщине молчать о случившемся. Мужчина направился в сторону перехватывающей парковки. Таксы проследовали за ним. Позже сотрудники ресторана хотели найти Басю, но на близлежащей территории её не оказалось.

