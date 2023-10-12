Пересогласовали. Как будет выглядеть застройка на месте завода им. Козицкого на Васильевском острове

В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-строительный облик для нового жилого комплекса, который построят на углу Смоленки и 7-й линии Васильевского острова. Раньше здесь был громко упавший завод им. Козицкого.



Документация и слайды опубликованы на сайте КГА. На них развертка по набережной Смоленки и по 7-й линии, а также вид с 8–9-й линии В.О.