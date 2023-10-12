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    Пересогласовали. Как будет выглядеть застройка на месте завода им. Козицкого на Васильевском острове

    1910
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    В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно-строительный облик для нового жилого комплекса, который построят на углу Смоленки и 7-й линии Васильевского острова. Раньше здесь был громко упавший завод им. Козицкого.

    Документация и слайды опубликованы на сайте КГА. На них развертка по набережной Смоленки и по 7-й линии, а также вид с 8–9-й линии В.О.

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    Год назад КГА уже давал согласование, но с тех пор, судя по всему, решения изменились. Речь идет о «многоквартирном доме со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом». Кроме того, решен вопрос о судьбе исторического дома Шредера прямо на углу, 1838 года постройки, его собираются реконструировать под начальную школу.

    Само здание завода снесли летом, без происшествий не обошлось. В одну из ночей обрушилась часть корпуса, обломки засыпали проезжую часть. Застройку ведет ГК «Красная стрела».

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