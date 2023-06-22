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    Застройщик прокомментировал обрушение корпуса завода им. Козицкого на Васильевском. Прокуратура проводит проверку

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    Застройщик жилого комплекса на 7-й линии Васильевского острова ГК «Красная стрела» демонтировал конструкции корпуса завода имени Козицкого в ночь на 22 июня. По итогам осмотра решили устранять аварийность сразу. В ходе работ никто не пострадал. Об этом «Фонтанке» рассказала директор по маркетингу группы компаний Марина Агеева.

    «В среду, 21 июня 2023 года, застройщиком был произведен осмотр конструкций дома № 84 на 7-й линии В.О., и по его результатам было принято решение о незамедлительном устранении аварийности демонтируемых конструкций во избежание чрезвычайных происшествий. Были перекрыты проезды и тротуары, стояли сигналисты по обе стороны установленного защитного ограждения. К 03:00 22 июня 2023 года аварийные конструкции здания были демонтированы. В ходе выполняемых работ пострадавших нет», — прокомментировали в компании.

    Представитель застройщика добавила, что в настоящее время 6-я и 7-я линии Васильевского острова между домами 80 и 86 по 7-й линии перекрыты для уборки боя.

    На место выехала прокуратура Василеостровского района, организовавшая проверку по факту обрушения конструкций. По итогам проверки ведомство даст оценку тому, как ответственные лица исполняли требования закона и безопасности.

    «Фонтанка» показывала следы обрушения конструкций. Обломки долетели до зданий на противоположной стороне улицы и завалили проезжую часть.

    На месте корпусов бывшего завода имени Козицкого группа компаний «Красная Стрела» (застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Структура-4») в феврале 2023 года приступила к строительству жилого комплекса «Регенбоген». В высоту ЖК вырастет на 5–9 этажей, комплекс рассчитан на 360 квартир бизнес-класса. Первые этажи, которые выходят фасадами на 7-ю и 8-ю линии, займет коммерция.

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