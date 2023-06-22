Застройщик прокомментировал обрушение корпуса завода им. Козицкого на Васильевском. Прокуратура проводит проверку

Застройщик жилого комплекса на 7-й линии Васильевского острова ГК «Красная стрела» демонтировал конструкции корпуса завода имени Козицкого в ночь на 22 июня. По итогам осмотра решили устранять аварийность сразу. В ходе работ никто не пострадал. Об этом «Фонтанке» рассказала директор по маркетингу группы компаний Марина Агеева.



«В среду, 21 июня 2023 года, застройщиком был произведен осмотр конструкций дома № 84 на 7-й линии В.О., и по его результатам было принято решение о незамедлительном устранении аварийности демонтируемых конструкций во избежание чрезвычайных происшествий. Были перекрыты проезды и тротуары, стояли сигналисты по обе стороны установленного защитного ограждения. К 03:00 22 июня 2023 года аварийные конструкции здания были демонтированы. В ходе выполняемых работ пострадавших нет», — прокомментировали в компании.

