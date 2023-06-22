На Васильевском острове обрушилось здание бывшего завода им. Козицкого. Обломки пробили ограждение и завалили дорогу

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 7-й линии Васильевского острова во время демонтажа бывшего здания завода имени Козицкого часть конструкций обрушилась на проезжую часть. Обломки долетели до здания на противоположной стороне улицы. Видео с места событий 22 июня показал канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».



Обрушение произошло у северо-восточного, ближнего к набережной реки Смоленки, фасада здания по адресу: 7-я линия, 84. Корпус был построен в 1988 году. Как рассказал читатель «Фонтанки», еще вечером накануне все было в порядке. А когда он ехал на работу около 10 утра, все обломки были огорожены, а проезжая часть перекрыта. По данным другого читателя, обрушение могло произойти в 2 часа ночи.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этом месте группа компаний «Красная Стрела» (застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Структура-4») в феврале 2023 года приступила к строительству жилого комплекса «Регенбоген». Под него и ведется снос заводского корпуса. Как указано на сайте компании, в высоту ЖК вырастет на 5–9 этажей, комплекс рассчитан на 360 квартир бизнес-класса. Первые этажи, которые выходят фасадами на 7-ю и 8-ю линии, займет коммерция.



Редакция направила застройщику запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Госстройнадзоре «Фонтанке» сообщили, что работы по демонтажу ведутся на основании выданного службой разрешения на строительство. «Специалисты Госстройнадзора выехали на место для выяснения причин случившегося на объекте», — добавили там.

Днем ранее читательница «Фонтанки» прислала в редакцию видео демонтажа и рассказывала: «Очень много пыли, особенно сейчас. Раньше поливали хоть немного отвалы (стоял один человек со шлангом), сейчас никого нет».

