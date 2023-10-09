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    Кадыров рассказал о вручении президенту РФ Владимиру Путину высшей награды Чечни

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    Президенту РФ Владимиру Путину вручили высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером 1. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    По словам руководителя республики, орден вручили «буквально только что», хотя указ о присвоении был подписан еще в 2007 году. Рамзан Кадыров добавил, что все это время не было походящего случая, чтобы передать высшую награду Чеченской Республики.

    «Глубоко признателен нашему Верховному Главнокомандующему. Это лишь скромная часть той благодарности, которую мы можем выразить от имени всех жителей республики, возродившейся благодаря его стараниям», — говорится в посте главы Чечни.

    Орден Кадырова — высшая государственная награда Чеченской Республики. Учреждена 19 августа 2004 года в память о президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове

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