Кровать Марии-Антуанетты, сосед Бродский и замок Руасси. 10 самых необычных квартир для аренды в Петербурге

Атмосферу Петербурга создают не только люксовые гостиницы и бутик-отели. Тематические апартаменты и дизайнерские квартиры пользуются спросом как у туристов, так и у жителей города, которые хотят сменить обстановку. «Фонтанка» пролистала сервисы аренды и показывает ТОП-10 самых необычных предложений.











Лучший вид на Петербург Чтобы любоваться главными достопримечательностями Северной столицы, не выходя из дома, необязательно жить в отеле. Апартаменты Panorama предлагают вид на Исаакиевский собор из шести огромных арочных окон и балкона. Жилье с четырьмя спальнями, четырьмя ванными и двумя гостиными обойдется в 20 тысяч рублей в сутки плюс 3 тысячи рублей сбора за уборку. Вечеринки и мероприятия в апартаментах устраивать запрещено.

Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Побыть соседом Бродского Апартаменты в доме Мурузи, где Иосиф Бродский вместе с родителями жил с 1955 по 1972 год, сдает музей «Полторы комнаты». Пространство с камином и старыми грузинскими коврами полностью повторяет планировку коммунальной квартиры поэта. Саму квартиру в конце 19 века снимали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, а в гости к ним заходили Чехов, Блок и другие представители творческой богемы конца 19 — начала 20 века.



Апартаменты сдаются с середины июля по октябрь. Аренда обойдется от 18 тысяч рублей в сутки. Все вырученные средства идут на приобретение экспонатов для коллекции музея «Полторы комнаты» и издание книг.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Два в одном Апартаменты на набережной Фонтанки предлагают насладиться видом на Михайловский замок, а заодно проникнуться историей. Квартира находится в мансарде доходного дома 1842 года постройки. В 1881 году здесь жил Петр Чайковский. Интерьер оформлен в современном стиле, но с элементами винтажного декора. Апартаменты с двумя спальнями и гостиной с действующим камином рассчитаны на шесть гостей. Аренда обойдется от 25 тысяч рублей в сутки.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Для ценителей старины Ценителям старины подойдут апартаменты в Саперном переулке. Квартира в доме 1913 года оформлена в стиле лофт. В интерьере использована в том числе антикварная мебель. Аренда всего помещения с тремя спальнями, гостиной с камином и кухней обойдется от 29 тысяч рублей в сутки, но в объявлении сообщается, что при желании квартиру можно разбить на две части.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Наполеоновский размах Роскошные апартаменты на Большой Пушкарской сдаются в долгосрочную аренду. Месяц жизни в двухэтажном помещении Napoleon Apartments обойдется в 1 617 600 рублей, но коммуналку придется оплачивать отдельно. Помещение подойдет и под коммерческие цели, говорится в объявлении. В Интернете можно найти афишу иммерсивной шоу-игры «Казнокрадъ», в доковидную эпоху проходившей в Napoleon Apartments. В описании отмечается, что Серебряный зал выполнен в стиле ар-деко, золотой — ар-нуво, а императорский люкс воссоздан по мотивам резиденции французских императоров. Главным же аккордом является кровать французской королевы Марии-Антуанетты, впрочем, без ссылки на первоисточник.



Фото: скрин realty.ya.ru Поделиться Поделиться

















Для тех, кто любит погорячее Петербург — столица не только культурно-познавательного туризма, во всяком случае, судя по количеству апартаментов, предназначенных для почитателей творчества маркиза де Сада, Леопольда фон Захер-Мазоха и Полин Реаж. К примеру, апартаменты SADO на 16-й линии Васильевского острова предлагают «заглянуть за горизонт обыденности, сломать рамки навязанных стереотипов и оставить позади повседневные заботы». К услугам гостей две комнаты в черно-красных тонах, оборудованные крестами, колодками, кандалами и плетями, кухни нет. Аренда — от 20 тысяч рублей в сутки.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Для ценителей минимализма Тем, кто привык довольствоваться малым и не хочет переплачивать, подойдет самая маленькая квартира в полуцокольном помещении на Суворовском проспекте. На площади всего 10 кв. м располагаются комната, кухонный уголок и санузел. Стоимость аренды апартаментов начинается от 4 тысяч в сутки. К услугам гостей холодильник, плита, стиральная машина, водонагреватель, телевизор. Доступны варианты с двухместной кроватью. Правда, в некоторых апартаментах нет окна.

Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Почувствовать себя Джеймсом Бондом Пентхаус и спа Skyfall предлагает расслабиться в джакузи с панорамным видом на набережную Фонтанки. Также к услугам гостей сауна из канадского кедра и турецкий хамам с эффектом звёздного неба и массажным кабинетом (услуги массажистов за дополнительную плату). Также апартаменты оснащены бильярдом, диванами, биокамином, плазменным ТВ и стереосистемой, обеденным столом, в спальне — кровать King Size. Цена от 30 тысяч рублей в сутки. Вечеринки разрешены.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Самый атмосферный лофт Для любителей современного дизайна подойдет атмосферная квартира-лофт на Пискаревском проспекте. К услугам гостей уютный холл с библиотекой и настольными играми и две спальни. С террасы, оформленной в стиле стрит-арт, открывается вид на Неву и водонапорную башню, оставшуюся от Охтинской бумагопрядильной мануфактуры. Предметы интерьера собраны со всего мира, среди них, к примеру, этно-статуэтки, старинный патефон и даже мотоцикл.



В квартире разрешены мероприятия спокойного формата: семейные вечера, встречи с друзьями, дни рождения, девичники, кулинарные, творческие и прочие мероприятия, но запрещены шумные вечеринки-тусовки. Аренда обойдется от 20 тысяч рублей в сутки плюс уборка 3 тысячи рублей.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться

















Арт-апартаменты

Стилем лофт и вариациями на тему имперской старины дизайн апартаментов Северной столицы не исчерпывается. Прямо на Невском проспекте, на четвертом этаже дома конца 19 века, сдается пятикомнатная квартира, оформленная в стиле поп-арт, хотя встречаются также копии античных скульптур и репродукции полотен Густава Климта. Среди предметов интерьера — торшеры в виде лошади и позолоченной человеческой фигуры, статуэтки в виде человеческой головы с растениями вместо волос и безголовая женская фигура в стенной нише. Где проходит грань между китчем и современным искусством, придется определять самим постояльцам. Бонусом — парадная с отреставрированной старинной лестницей, с сохранившейся лепниной и витражными окнами. Аренда от 18 тысяч рублей в сутки.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться





Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

