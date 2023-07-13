Дорогие гости. Кто останавливается в пятизвездочных отелях Петербурга

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В последние годы петербургские пятизвездочные отели лишились состоятельных европейских и американских туристов. Но за роскошь все еще готовы платить гости из Москвы, других регионов России, а также из Китая и арабских стран. О том, как проводят время в Северной столице люксовые постояльцы, «Фонтанке» рассказали владельцы и представители гостиниц.



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«Москвич выходного дня» Все опрошенные «Фонтанкой» отельеры сходятся на том, что Петербург стал направлением выходного дня. Большинство гостей не проводят здесь полноценный отпуск, а приезжают на несколько дней для перезагрузки или ради какого-то события. «Начиная с 2020 года Петербург превратился в направление выходного дня для внутреннего туриста. Максимальная загрузка отеля приходится на дни с четверга по воскресенье. Длинные выходные генерируют дополнительную загрузку, поэтому мы всегда с нетерпением ждем праздников», — комментируют в «Гранд Отеле Европа». Доля российских туристов в люксовых отелях — до 95%. «Практически все гости — москвичи», — сообщают в отеле.



Примерно о такой же пропорции говорят и другие гостиницы. Например, у Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 50–60% гостей — москвичи, 30–40% — гости из других городов, с которыми у Петербурга прямое авиасообщение. «Среди москвичей есть те, кто приезжает чуть ли не каждый месяц, другие путешествуют более стихийно: выдохнуть, погулять, провести выходные», — комментирует инвестор отеля Виктория Шамликашвили. «По сравнению с иностранцами русские гости при организации поездки более самостоятельные и от этого более спонтанные», — отмечают в «Гранд Отеле Европа».



Отдельная точка притяжения — гастрономия. «Москвичи — главные фанаты петербургских ресторанов и искренне называют Петербург гастрономической столицей», — говорит совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы. Гости из столицы могут приехать, например, просто на открытие нового ресторана.

«Семейный турист» Если раньше летом премиальные и люксовые отели занимали иностранцы, которые прилетали на самолетах и смотрели Петербург в организованных группах, то теперь туристы часто приезжают семьями на машинах и смотрят город индивидуально, рассказывает Юнис Теймурханлы. У путешествующих с детьми в первую очередь востребован «Петербург с воды». «У кого бюджет побольше, заказывают частные лодки и катера, у кого поменьше — общественные», — рассказывает предприниматель.



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Также популярны музей «Гранд-макет Россия», общественное пространство «Севкабель порт», Парк 300-летия Петербурга, новый променад у Лахта Центра, форты Кронштадта.

Помимо обычной семейной поездки на уик-энд гости прибывают в Петербург, чтобы отметить юбилей, годовщину свадьбы, день рождения или другой праздник, который отмечают, например, в «Астории». «Мы организовывали поездки по Неве и к Кронштадту на яхте с отдельным кейтерингом и приглашенной звездой. Это стоит миллионы, но на это идут сознательно», — отмечает Юнис Теймурханлы.



«Культурный турист» В Петербург ради культурной программы гости приезжают как самостоятельно, так и парами. Во втором случае культурная программа служит, скорее, для создания романтической атмосферы.

Состав ее во многом зависит от того, в первый раз гость приезжает в Петербург или нет. Если это первый визит, то, как правило, туристы выбирают стандартный набор: Эрмитаж, Русский музей, Мариинский, Александринский или Михайловский театр, Пушкин и Петергоф, отмечает Виктория Шамликашвили. Туристы, которые до этого не раз бывали в нашем городе, могут отправиться осматривать менее известные пригороды: Павловск, Гатчину, Ораниенбаум, Александрию или даже усадьбы Знаменка, Сергиевка, Приютино. Могут добраться до крепости Орешек. Маршруты для водных прогулок тоже стараются выбрать нестандартные: выход в Финский залив, Кронштадт, Острова.



«Петербург — европейский город, сюда едут за культурной программой. Если турист приезжает в первый раз, то, как правило, в его программе обзорная экскурсия по городу, Царское Село, Петергоф, кораблики, — говорит менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. — А те, кто приезжает не в первый раз, хотят, например, подняться на башню Дома Зингера или попасть в мастерскую художника (Сергея Семкина. — Прим. ред.) в башне на Пяти углах». Также популярны концерты-квартирники и рестораны в квартирах. Бывают и совсем нестандартные запросы: например, покататься на танке или другой военной технике, добавляет он. В Петербурге и это можно организовать.



Гости «Гельвеции» любят посещать театр. «Среди премиальной аудитории очень популярны балеты Эйфмана, очень любили БДТ при Могучем. Была целая каста, которая приезжала на "Три толстяка"», — рассказывает Юнис Теймурханлы. Также он отмечает, что спросом пользуются музей «Полторы комнаты», экскурсии «Дома культуры Льва Лурье», экскурсии по крышам, парадным, «Петербург Достоевского».



«Постоянные русские гости, число которых в последние годы значительно увеличилось, предпочитают неочевидные достопримечательности», — комментируют в «Гранд Отеле Европа». Например, дворцы, которые не являются музеями, но которые можно посетить с индивидуальным визитом: дворец великого князя Владимира Александровича, квартира К. Р. Также интерес гостей вызывает возможность попасть в закулисье. «Это может быть частное посещение императорских театров — Александринского или Михайловского», — добавляют в гостинице. Сам отель нередко становится частью культурной программы. Гости приезжают в «Гранд Отель Европа», чтобы насладиться атмосферой имперского Петербурга и мысленно перенестись во времена, когда здесь останавливались Тургенев, Айвазовский и Иоганн Штраус, считают в управляющей компании.

«Много постоянных гостей, которые приезжают именно в наши театры на балеты. Самое популярное в городе — обзорная экскурсия, летом кораблики, музеи, театры», — отмечают в «Астории». Бывалые путешественники часто могут арендовать машину и поехать в Курортный район, а также заказывают авторские экскурсии, прогулки на катере — с гидом и без. «Конечно же, часто посещают новые рестораны или заказывают столик в уже проверенных ими заведениях», — добавляют в гостинице.

Новые иностранцы Совсем без зарубежных туристов пятизвездочные отели Северной столицы тоже не остались. «Чаще всего иностранцы — это бизнес-гости, редко туристы», — отмечают в «Астории». В Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo до 10% постояльцев — иностранцы. Это гости из арабских стран или Китая, которые путешествуют отдельными семьями или небольшими группами по 6–8 человек.



Чаще всего они приезжают в первый раз, поэтому программа, как правило, стандартная: обзорные экскурсии, Эрмитаж, Пушкин, Петергоф. Если театры, то это симфоническая музыка и балет, отмечает Виктория Шамликашвили. Впрочем, культурную программу обычно формируют туроператоры, которые их привезли.

Премиальные туристы из арабских стран чаще выбирают сетевые отели. «Они знают бренды и осторожничают», — говорит Юнис Теймурханлы. Новая категория постояльцев — гости форума «Россия — Африка». От них поступают запросы на огромные номера, что было совсем нехарактерно для прежних европейских туристов, отмечает предприниматель.



Портрет туриста глазами Смольного По данным комитета по развитию туризма, 95% гостей петербургских гостиниц в прошлом году приехали из других регионов РФ. Отечественный гость за последние годы помолодел: примерно две трети россиян, которые приезжают в Петербург из других регионов РФ, — это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Доля путешествующей молодежи до 34 лет составляет 38% общего турпотока. Но больше половины (51%) — это семейные туристы. Правда, большая часть гостей — люди с довольно невысоким доходом. Больше 100 тысяч рублей на члена семьи в месяц получают чуть больше 8%.



Россияне тратят заметно меньше, чем иностранцы. Так, за один визит гость из российских регионов оставляет в Петербурге 39,7 тыс. руб. Для сравнения: гости из ближнего зарубежья — 64,5 тыс. руб., а из дальнего — 113,5 тыс. руб.

