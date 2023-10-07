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    Петербуржец стрелял, защищая свою собаку во Всеволожске

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    Встреча двух собак во Всеволожском районе Ленинградской области обернулась столкновением их владельцев. Для одного из них оно закончилось в полиции, стало известно «Фонтанке» 7 октября.

    По предварительной информации, травматический пистолет в качестве аргумента в споре использовал 61-летний петербуржец из Кировского района города. Во втором часу дня он гулял с собакой по Алексеевскому проспекту во Всеволожске, когда из открывшихся для выезжающего автомобиля ворот выбежал алабай и рванул к его питомцу.

    Хозяева смогли растащить животных, но собачиться на этом не перестали. Не сдержавший эмоций петербуржец, расстрелял воздух и был готов ретироваться. Его оппонент расставаться оказался не настроен и удерживал его до приезда полицейских. Возмутителя спокойствия разоружили и увезли в отдел.

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    СобакиСтрельбаВсеволожск
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