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    «Извинился за всё, что можно». Лебедев рассказал, как получил грамоту и о чем говорил с Кадыровым

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    Накануне в столице Чечни определили победителя конкурса на разработку мастер-плана Грозного — им стал консорциум под лидерством компании «Мастер'с План», на втором месте оказалась «Студия Артемия Лебедева», пишет ИА «Чечня Сегодня». Дизайнер получил грамоту за второе место и рассказал о встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.

    «Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях», — заявил в своем телеграм-канале Артемий Лебедев. Он рассказал, что помощники и пресс-служба присылают главе республики всё, «на что можно обидеться». А вот то, чем можно гордиться, — нет, уверен дизайнер.

    Он рассказал, что всегда уважал и часто хвалил главу Чеченской Республики, «хотя в России это не модно». Он выразил «совершеннейшее почтение Рамзану» и попросил у него прощения.

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    ЧечняГрозныйАртемий ЛебедевРамзан Кадыров
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    Комментарии 28

    Гость06 Окт 2023 в 20:23
    Лебедев -Подмьоткин.
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