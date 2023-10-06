«Извинился за всё, что можно». Лебедев рассказал, как получил грамоту и о чем говорил с Кадыровым

Накануне в столице Чечни определили победителя конкурса на разработку мастер-плана Грозного — им стал консорциум под лидерством компании «Мастер'с План», на втором месте оказалась «Студия Артемия Лебедева», пишет ИА «Чечня Сегодня». Дизайнер получил грамоту за второе место и рассказал о встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.
«Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях», — заявил в своем телеграм-канале Артемий Лебедев. Он рассказал, что помощники и пресс-служба присылают главе республики всё, «на что можно обидеться». А вот то, чем можно гордиться, — нет, уверен дизайнер.
Он рассказал, что всегда уважал и часто хвалил главу Чеченской Республики, «хотя в России это не модно». Он выразил «совершеннейшее почтение Рамзану» и попросил у него прощения.