Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе

Временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха свернули российские миротворцы. Об этом 5 октября в бюллетене сообщает Министерство обороны РФ.
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворческого контингента России не зафиксировано, добавили в МО.
Ранее сообщалось, что 2 октября совместный российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Степанакерте. Стреляли по патрулю из снайперского оружия. Пострадавших нет, ведется разбирательство.