Доллар США закрыл торги на Мосбирже выше 100 рублей — впервые в этом году, передает 5 октября «Коммерсантъ». Основные торги завершились в 19:00 мск на отметке в 100 руб.



А в течение дня доллар превысил эту отметку в третий раз за год — до этого 14 августа и 3 октября, евро превысил 105 руб. впервые с 8 сентября, уточняет «Ъ».



Как передает вечером в четверг «Интерфакс», активность покупателей валюты усилилась днем в ожидании выступления Владимира Путина на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. К закрытию торгов Путин сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам года будет в районе 1% ВВП.

