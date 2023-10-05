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    Доллар США закрыл торги на Мосбирже выше 100 рублей

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    Доллар США закрыл торги на Мосбирже выше 100 рублей — впервые в этом году, передает 5 октября «Коммерсантъ». Основные торги завершились в 19:00 мск на отметке в 100 руб.

    А в течение дня доллар превысил эту отметку в третий раз за год — до этого 14 августа и 3 октября, евро превысил 105 руб. впервые с 8 сентября, уточняет «Ъ».

    Как передает вечером в четверг «Интерфакс», активность покупателей валюты усилилась днем в ожидании выступления Владимира Путина на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. К закрытию торгов Путин сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам года будет в районе 1% ВВП.

    «В целом у нас стабильная, устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития», — сказал президент России.

    Он также упомянул, что в стране «рекордно низкая безработица, нефтегазовые доходы выросли на 3%, не нефтегазовые — на 43%».

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