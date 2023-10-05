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    Кремль: Путин выступит с речью «мирового масштаба»

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    164 комментария

    Владимир Путин выступит на ежегодном заседании клуба «Валдай» сегодня, 5 октября. В Кремле пообещали, что речь станет событием «мирового масштаба». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба. Он пообещал, что речь будет весьма содержательной.

    «Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — всё это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

    Владимир Путин неоднократно выступал на Валдайском форуме. На этот раз тема — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

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    Комментарии 164

    Гость05 Окт 2023 в 13:34
    Он спас страну.
    +0−0
    Гость05 Окт 2023 в 13:33
    Я устал...Я ухожу...
    +0−0
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