Кремль: Путин выступит с речью «мирового масштаба»

Владимир Путин выступит на ежегодном заседании клуба «Валдай» сегодня, 5 октября. В Кремле пообещали, что речь станет событием «мирового масштаба». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По словам Пескова, выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба. Он пообещал, что речь будет весьма содержательной.

«Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — всё это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.