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    ФАС потребовала от нефтяников и АЗС снизить цены на топливо

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    Федеральная антимонопольная служба России направила письмо структурам нефтяных компаний и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    ФАС направила письма всем 32 компаниям-участникам рынка. Она потребовала снизить цены с учетом их снижения на бирже и сообщить о принятых мерах. В ведомстве предупреждают, что если адресат не примет никаких мер, его действия будут расцениваться как антимонопольное нарушение.

    Антимонопольщики следят за ситуацией с ценами в сегменте мелкооптовой реализации топлива, проверяют их экономическую обоснованность, анализируют то, как складывается ценообразование от закупки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В результате первичного анализа служба возбудила 6 антимонопольных дел в 5 регионах России.

    Чтобы стабилизировать взлетевшие розничные цены на бензин, в России ввели запрет на экспорт нефтепродуктов. После этого биржевая стоимость топлива снизилась, а розничная стоимость бензина и дизеля, наоборот, увеличилась, на что обратил внимание президент Владимир Путин. ФАС и Минэнерго взяли под контроль цены на АЗС. По словам вице-премьера Александра Новака, снижение оптовых цен отразится на расценках заправок в ближайшее время.

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