ФАС потребовала от нефтяников и АЗС снизить цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба России направила письмо структурам нефтяных компаний и независимым АЗС о необходимости снизить цены на топливо. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ведомства.



ФАС направила письма всем 32 компаниям-участникам рынка. Она потребовала снизить цены с учетом их снижения на бирже и сообщить о принятых мерах. В ведомстве предупреждают, что если адресат не примет никаких мер, его действия будут расцениваться как антимонопольное нарушение.

Антимонопольщики следят за ситуацией с ценами в сегменте мелкооптовой реализации топлива, проверяют их экономическую обоснованность, анализируют то, как складывается ценообразование от закупки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В результате первичного анализа служба возбудила 6 антимонопольных дел в 5 регионах России.