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    Новак: цены на заправках контролируют ФАС и Минэнерго

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    2 комментария

    Контроль за ценами на топливо на российских АЗС проводят Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго. Снижение биржевых цен уже находит отражение в сегменте мелкого опта. Об этом 1 октября сообщил вице-премьер России Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина на «России 1».

    «Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен», — заявил Новак (цитата по РИА Новости).

    Вице-премьер отметил, что после введения запрета на экспорт топлива из России биржевые цены упали на 16 — 20 процентов. Это уже отразилось на мелком опте, в том числе для производителей сельхозпродукции.

    Также Новак в ходе программы рассказал, на кого, в первую очередь, направлен запрет на экспорт, введенный в России с 21 сентября.

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    АЗСЦены на бензинТопливоФАСМинэнерго
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    Комментарии 2

    Гость01 Окт 2023 в 16:42
    из сказанного ясно, что отрасль убыточна, а чтобы не множить долги бензин станет пропадать на заправках... классический случай
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 16:40
    Надеюсь что доллар наконец то прорвет 100 рублей и устремится в АД тк уровням в 250 -450 рублей тогда и посмотрим на цены
    +0−0
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