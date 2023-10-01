Новак: цены на заправках контролируют ФАС и Минэнерго

Контроль за ценами на топливо на российских АЗС проводят Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго. Снижение биржевых цен уже находит отражение в сегменте мелкого опта. Об этом 1 октября сообщил вице-премьер России Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина на «России 1».
«Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен», — заявил Новак (цитата по РИА Новости).
Вице-премьер отметил, что после введения запрета на экспорт топлива из России биржевые цены упали на 16 — 20 процентов. Это уже отразилось на мелком опте, в том числе для производителей сельхозпродукции.
Также Новак в ходе программы рассказал, на кого, в первую очередь, направлен запрет на экспорт, введенный в России с 21 сентября.