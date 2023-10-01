Касается спекулянтов. Вице-премьер Новак рассказал, на чью выгоду нацелен запрет экспорта топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 1 октября объяснил, кого коснется грядущий запрет на экспорт топлива из России, передает «Интерфакс». Как следует из цитаты вице-премьера, приведенной в программе, ограничительная мера предназначена для перекупщиков — тех, кто не является производителем нефтепродуктов, но при этом извлекает выгоду, покупая и перепродавая топливо на бирже.



«Запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть так называемые спекулянты, перекупщики», — поясняет Новак.

