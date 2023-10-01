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    Касается спекулянтов. Вице-премьер Новак рассказал, на чью выгоду нацелен запрет экспорта топлива

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    6 комментариев

    Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 1 октября объяснил, кого коснется грядущий запрет на экспорт топлива из России, передает «Интерфакс». Как следует из цитаты вице-премьера, приведенной в программе, ограничительная мера предназначена для перекупщиков — тех, кто не является производителем нефтепродуктов, но при этом извлекает выгоду, покупая и перепродавая топливо на бирже.

    «Запретительные меры на поставки продукции на экспорт для тех, кто не является производителем нефтепродуктов. То есть так называемые спекулянты, перекупщики», — поясняет Новак.

    21 сентября правительство РФ запретило экспорт бензина и дизельного топлива из России. 27 сентября Новак отчитался президенту Владимиру Путину о снижении биржевых цен в среднем на 20% по бензину, на 16% по дизелю после запрета экспорта. Президент, в свою очередь, отметил, что розничная стоимость бензина и дизеля, несмотря на принятые меры, увеличилась.

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    БензинДизельЦены на бензинТопливо
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    Комментарии 6

    Вячеслав Русаков01 Окт 2023 в 16:20
    Краник открыли - краник закрыли... кремлёвская гимнастика :)))
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 15:54
    Новак работал с Сечиным , а Сечин , в свое время, с Путиным в мерии СПб . Это все одна компания рулит.
    +1−0
    Гость01 Окт 2023 в 15:52
    Свою империю и должность кошелька Ельцина, Абрамович начал с кражи цистерны бензина.
    +0−1
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