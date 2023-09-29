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    В России возбудили первые дела из-за цен на бензин

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    8 комментариев

    Федеральная антимонопольная служба возбудила первые административные дела из-за повышенной стоимости топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 29 сентября.

    Дела возбуждены в Ставропольском и Краснодарском краях, Белгородской и Ростовской областях, а также в Дагестане. В этих регионах под внимание антимонопольщиков попали семь компаний.

    По данным ФАС, четыре из них реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене: это «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, «Газпромнефть-Региональные продажи» в Ростовской области, «Гудвил-А» и «Реалграмм» в Ставропольском крае.

    Краснодарское УФАС возбудило дело против компании «Ильский НПЗ» по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС – против Ассоциации владельцев АЗС по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ведомства, президент ассоциации управлял деятельностью владельцев и арендаторов АЗС через мессенджер, что привело к одновременному повышению цен на топливо.

    21 сентября правительство России бессрочно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива до улучшения ситуации на рынке.

    Спустя неделю, 27 сентября, вице-премьер Александр Новак сообщил Владимиру Путину, что запрет экспорта помог снизить биржевые цены на бензин на 20%. Однако президент отметил, что цены в рознице все равно продолжают расти.

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    Комментарии 8

    Гость29 Сен 2023 в 11:33
    Мужик принес домой конский возбудитель и оставил его на кухне. Через некоторое время жена кричит из кухни:
    - Вась, а что у тебя в бутылке было?
    - Ну, возбудитель, а что?
    Жена отвечает:
    - Да вот, по ошибке на сковородку плеснула, теперь макароны стоя жарятся!
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер29 Сен 2023 в 11:32
    значит ещё подорожает
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:28
    А что такое "завышенная цена"?
    Кто и как определяет?
    По принципу "нравится цена или не нравится"?

    Разве есть установленные законом предельные цены, которые являются "не завышенными"?
    +1−0
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