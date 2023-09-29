В России возбудили первые дела из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила первые административные дела из-за повышенной стоимости топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 29 сентября.



Дела возбуждены в Ставропольском и Краснодарском краях, Белгородской и Ростовской областях, а также в Дагестане. В этих регионах под внимание антимонопольщиков попали семь компаний.



По данным ФАС, четыре из них реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене: это «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, «Газпромнефть-Региональные продажи» в Ростовской области, «Гудвил-А» и «Реалграмм» в Ставропольском крае.

