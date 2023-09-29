В России возбудили первые дела из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба возбудила первые административные дела из-за повышенной стоимости топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 29 сентября.
Дела возбуждены в Ставропольском и Краснодарском краях, Белгородской и Ростовской областях, а также в Дагестане. В этих регионах под внимание антимонопольщиков попали семь компаний.
По данным ФАС, четыре из них реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене: это «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, «Газпромнефть-Региональные продажи» в Ростовской области, «Гудвил-А» и «Реалграмм» в Ставропольском крае.
Краснодарское УФАС возбудило дело против компании «Ильский НПЗ» по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС – против Ассоциации владельцев АЗС по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ведомства, президент ассоциации управлял деятельностью владельцев и арендаторов АЗС через мессенджер, что привело к одновременному повышению цен на топливо.
21 сентября правительство России бессрочно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива до улучшения ситуации на рынке.
Спустя неделю, 27 сентября, вице-премьер Александр Новак сообщил Владимиру Путину, что запрет экспорта помог снизить биржевые цены на бензин на 20%. Однако президент отметил, что цены в рознице все равно продолжают расти.