В Абхазии откроют пункт постоянного базирования ВМФ России

Россия и Абхазия подписали пункт о создании нового пункта базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе. Об этом стало известно в четверг, 5 октября, из интервью «Известиям» президента республики Аслана Бжания.

«Подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал он.



Также Бжания добавил, что военно-техническое сотрудничество между государствами будет продолжено, потому что оно отвечает интересам России и Абхазии.