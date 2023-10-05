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    В Абхазии откроют пункт постоянного базирования ВМФ России

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    Россия и Абхазия подписали пункт о создании нового пункта базирования российского военно-морского флота в Очамчирском районе. Об этом стало известно в четверг, 5 октября, из интервью «Известиям» президента республики Аслана Бжания.

    «Подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — сказал он.

    Также Бжания добавил, что военно-техническое сотрудничество между государствами будет продолжено, потому что оно отвечает интересам России и Абхазии.

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    Комментарии 25

    Гость05 Окт 2023 в 12:51
    Гойда, судя по всему
    +1−0
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