Нужно ли платить налог на дачные баню и туалет? Отвечает депутат Госдумы

Платить налог на построенные на дачном участке баню, туалет или сарай нужно, но в некоторых случаях. Всё зависит от «капитальности» строения. Об этом 1 октября сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов РИА Новости.



«Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам», — отметил парламентарий.



По его словам, отличительный признак такой постройки — наличие прочного фундамента. То есть ее фактически невозможно перенести с места на место. В том случае, если дачное строение не является объектом капитального строительства, платить налог на него не нужно.

