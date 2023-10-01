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    Нужно ли платить налог на дачные баню и туалет? Отвечает депутат Госдумы

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    22 комментария

    Платить налог на построенные на дачном участке баню, туалет или сарай нужно, но в некоторых случаях. Всё зависит от «капитальности» строения. Об этом 1 октября сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов РИА Новости.

    «Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам», — отметил парламентарий.

    По его словам, отличительный признак такой постройки — наличие прочного фундамента. То есть ее фактически невозможно перенести с места на место. В том случае, если дачное строение не является объектом капитального строительства, платить налог на него не нужно.

    Ситуацию также разъяснил и Росреестр. В ведомстве отметили, что если у бани, сарая, туалета и других дачных построек есть признаки капитального объекта, их нужно регистрировать и легализовать. После платить налог за недвижимое имущество.

    «Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога на одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», — напомнил Гаврилов.

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    Комментарии 22

    AndrewBarsik01 Окт 2023 в 14:14
    Лучше сделать налог с депутатов. С каждого депутата брать по 300 тыс. рублей в месяц налога. А с депутата ГосДумы - 1 000 000 рублей. Кто не заплатил - подвергать смертной казни по приговору военно-полевого трибунала.
    +3−0
    Гость01 Окт 2023 в 14:12
    Хибары рядом с Питером не нужны, пусть строят где-то подальше
    +0−2
    Гость01 Окт 2023 в 13:51
    Смотрели мультфильм Чиполлино? Вот у нас таже ситуация!
    +1−0
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