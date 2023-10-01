Нужно ли платить налог на дачные баню и туалет? Отвечает депутат Госдумы

Платить налог на построенные на дачном участке баню, туалет или сарай нужно, но в некоторых случаях. Всё зависит от «капитальности» строения. Об этом 1 октября сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов РИА Новости.
«Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам», — отметил парламентарий.
По его словам, отличительный признак такой постройки — наличие прочного фундамента. То есть ее фактически невозможно перенести с места на место. В том случае, если дачное строение не является объектом капитального строительства, платить налог на него не нужно.
Ситуацию также разъяснил и Росреестр. В ведомстве отметили, что если у бани, сарая, туалета и других дачных построек есть признаки капитального объекта, их нужно регистрировать и легализовать. После платить налог за недвижимое имущество.
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