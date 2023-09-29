Песков не стал уточнять, говорили ли Путин с Кадыровым о ситуации с избиением Журавеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждалась ли на встрече Владимира Путина и Рамзана Кадырова тема избиения Никиты Журавеля в чеченском СИЗО сыном главы республики. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.



«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства отказывался комментировать сам инцидент, ограничившись исчерпывающим «не хочу».

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. Спустя несколько дней после публикации ролика своим ненавистникам ответил сам Адам Кадыров. Мальчик уверен, что оппоненты все равно будут улыбаться ему при встрече.