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    Песков не стал уточнять, говорили ли Путин с Кадыровым о ситуации с избиением Журавеля

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    19 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждалась ли на встрече Владимира Путина и Рамзана Кадырова тема избиения Никиты Журавеля в чеченском СИЗО сыном главы республики. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

    «Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима», — сказал Песков.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отказывался комментировать сам инцидент, ограничившись исчерпывающим «не хочу».

    25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. Спустя несколько дней после публикации ролика своим ненавистникам ответил сам Адам Кадыров. Мальчик уверен, что оппоненты все равно будут улыбаться ему при встрече.

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    Комментарии 19

    Фокусник Данилин29 Сен 2023 в 14:40
    Предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
    — Нет, не возьму.
    — Но почему Вы отказываетесь?
    — Не хочу.
    — Вы не сочувствуете детям Германии?
    — Сочувствую.
    — А, полтинника жалко?!
    — Нет.
    — Так почему же?
    — Не хочу.
    +1−1
    Гость29 Сен 2023 в 14:39
    Пока папа улыбался за него.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 14:36
    Это не позор, а позорище!
    +2−0
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