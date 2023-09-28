«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать…» Адам Кадыров ответил своим хейтерам

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров опубликовал в соцсетях пост, посвященный критическим отзывам на инцидент с избиением в СИЗО Никиты Журавеля.
«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…» — написал подросток в запрещенной на территории России соцсети.
Пост набрал более тысячи лайков, свое одобрение выразили родственники и друзья Адама. В комментариях также оставлены слова поддержки и эмодзи с большим и указательным пальцами, огоньками и волками. Как бы в подтверждение своих слов Адам также опубликовал историю с фотографией, где он с оружием тренируется на стрельбище.
25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать случившееся ответил лаконичным «Не хочу».