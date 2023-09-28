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    «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать…» Адам Кадыров ответил своим хейтерам

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    32 комментария

    Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров опубликовал в соцсетях пост, посвященный критическим отзывам на инцидент с избиением в СИЗО Никиты Журавеля.

    «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…» — написал подросток в запрещенной на территории России соцсети.

    Пост набрал более тысячи лайков, свое одобрение выразили родственники и друзья Адама. В комментариях также оставлены слова поддержки и эмодзи с большим и указательным пальцами, огоньками и волками. Как бы в подтверждение своих слов Адам также опубликовал историю с фотографией, где он с оружием тренируется на стрельбище.

    25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Ролик и отцовское одобрение вызвали огромный резонанс. По этому поводу высказались политики и общественные деятели. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать случившееся ответил лаконичным «Не хочу».

    Уголовное дело в отношении 19-летнего Никиты Журавеля было возбуждено в Волгоградской области по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вскоре глава СК РФ Александр Бастрыкин решил передать дело для дальнейшего расследования в следственное управление по Чеченской Республике. Туда же и этапировали обвиняемого. Это объяснили, в том числе, «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

    В августе арестованный Никита Журавель обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из СИЗО города Грозный Чеченской Республики и заявил об избиении сыном Рамзана Кадырова Адамом.

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    Комментарии 32

    uservovan200728 Сен 2023 в 13:29
    При великом Сталине иностранного агента под фамилией Журавель давно бы осудила "тройка" к высшей мере социальной защиты нашего народа. А в нашей самой демократичной стране мира мы до сих пор мнем сиськи на просторах НЭТАа.
    +0−2
    Гость28 Сен 2023 в 13:25
    Глупый и молодой. А подхалимы подпевают. Не понимает, что сам по себе он пока ноль. А ведь все может резко изменится в стране, как это уже не раз бывало. И вот тогда будет интересно посмотреть на что он способен.
    +1−0
    Tōgō Heihachirō28 Сен 2023 в 13:25
    А если у тебя руки будут связаны, дон, то не только улыбаться, но и кланяться, дон.
    Какой героический мальчик, истинный сын своего народа.
    +1−0
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