«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать…» Адам Кадыров ответил своим хейтерам

Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров опубликовал в соцсетях пост, посвященный критическим отзывам на инцидент с избиением в СИЗО Никиты Журавеля.



«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…» — написал подросток в запрещенной на территории России соцсети.



Пост набрал более тысячи лайков, свое одобрение выразили родственники и друзья Адама. В комментариях также оставлены слова поддержки и эмодзи с большим и указательным пальцами, огоньками и волками. Как бы в подтверждение своих слов Адам также опубликовал историю с фотографией, где он с оружием тренируется на стрельбище.

