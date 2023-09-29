    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    763мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    Много маленьких яичниц ждут в Ботаническом саду

    1398
    обсудить

    В петербургском Ботаническом саду Петра Великого радость: на Субтропическом маршруте впервые зацвела гордония (Gordonia axillaris) из семейства чайные (Theaceae). Об этом 29 сентября сообщают в пресс-службе сада.

    Гордония (не путайте с гарденией) — близкий родственник камелии. Её называют растением жареных яиц: цветки с белыми лепестками и желтой серединкой опадают целиком, и кажется, что под деревом лежит много маленьких яичниц.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Наше растение ещё молодое, ему всего 5 лет, и оно порадовало нас пока только несколькими цветками. Но начало положено, чему мы безмерно рады, в следующем году ждём цветение и других экземпляров», — отмечают в саду.

    Кроме того, как рассказывала «Фонтанка», в Ботаническом саду в несвойственное для себя время расцвели георгины — у них «открылось второе дыхание». В эти выходные там же можно увидеть удивительные грибы Ленобласти и послушать рассказы микологов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЦветыРастенияБотанический садПрирода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close