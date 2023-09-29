Много маленьких яичниц ждут в Ботаническом саду

В петербургском Ботаническом саду Петра Великого радость: на Субтропическом маршруте впервые зацвела гордония (Gordonia axillaris) из семейства чайные (Theaceae). Об этом 29 сентября сообщают в пресс-службе сада.

Гордония (не путайте с гарденией) — близкий родственник камелии. Её называют растением жареных яиц: цветки с белыми лепестками и желтой серединкой опадают целиком, и кажется, что под деревом лежит много маленьких яичниц.

