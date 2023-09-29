Много маленьких яичниц ждут в Ботаническом саду

В петербургском Ботаническом саду Петра Великого радость: на Субтропическом маршруте впервые зацвела гордония (Gordonia axillaris) из семейства чайные (Theaceae). Об этом 29 сентября сообщают в пресс-службе сада.
Гордония (не путайте с гарденией) — близкий родственник камелии. Её называют растением жареных яиц: цветки с белыми лепестками и желтой серединкой опадают целиком, и кажется, что под деревом лежит много маленьких яичниц.
«Наше растение ещё молодое, ему всего 5 лет, и оно порадовало нас пока только несколькими цветками. Но начало положено, чему мы безмерно рады, в следующем году ждём цветение и других экземпляров», — отмечают в саду.
Кроме того, как рассказывала «Фонтанка», в Ботаническом саду в несвойственное для себя время расцвели георгины — у них «открылось второе дыхание». В эти выходные там же можно увидеть удивительные грибы Ленобласти и послушать рассказы микологов.