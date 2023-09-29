Георгины в Ботаническом саду прощаются с теплым сентябрем яркими красками

Сентябрь в Петербурге выдался настолько теплым, что в Ботаническом саду Петра Великого в несвойственное для себя время расцвели георгины. Приятную новость 28 сентября горожанам сообщили сотрудники учреждения в телеграм-канале.
«У георгин открылось второе дыхание, и не скажешь, что уже конец сентября», — написали они.
Тем, кому недостаточно созерцания красоты в соцсетях, объяснили, где найти цветы: они растут в парке на Северном дворе в углу у оранжерей.
Сентябрь 2023 года в Петербурге стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В четверг, 28 сентября, синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд, а 29 сентября обещают горожанам температуру воздуха даже выше +21°. 30 сентября погода начнет ухудшаться, а с 1 октября в регион придут циклоны с дождями и сильным ветром.