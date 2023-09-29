Георгины в Ботаническом саду прощаются с теплым сентябрем яркими красками

Сентябрь в Петербурге выдался настолько теплым, что в Ботаническом саду Петра Великого в несвойственное для себя время расцвели георгины. Приятную новость 28 сентября горожанам сообщили сотрудники учреждения в телеграм-канале.



«У георгин открылось второе дыхание, и не скажешь, что уже конец сентября», — написали они.