Куда пойти 29 сентября — 1 октября: грибы в Ботсаду, тайные комнаты Дома радио и парад ретротрамваев

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В последние дни сентября не сидим дома: ловим осеннее настроение в скверах и парках, отправляемся на поиски неизведанного с краеведами, учёными и поклонниками «урбанистических революций» и смотрим спектакли приезжих театров.



Актуальное Старинные вагоны заполонят улицы

1 октября, 0+

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Знаменитая «Брешка» — реплика первых английских вагонов Brush, подлинные вагоны модели МС, выпускавшиеся заводом «Красный путиловец» (современным «Кировским») в 1920–1930-х годах, послевоенный «Слон» и множество других трамвайных вагонов появятся на улицах города на большом ретропараде в воскресенье. Праздник пройдёт в честь 116-летия петербургского трамвая.



Ботсад знакомит с миром грибов

30 сентября — 1 октября, 6+

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Только в этот уик-энд в павильоне «Зелёный домик» в Ботаническом саду можно посмотреть грибы Ленинградской области и задать о них любые вопросы. Разнообразный «урожай» для самой осенней выставки собрали и привезли участники Петербургского микологического общества. При этом горожане могут присоединиться и тоже подарить экспонаты кураторам: тем, кто придет в сад с корзиной грибов в пятницу или утром в субботу, достанется подарок — сюрприз «Планеты грибов».



«Урбанистические революции» — в «Севкабель Порту»

30 сентября, 13:00, 18+

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Суббота в лектории «Севкабель Порта» — день «дискуссий о городах и книгах» «Урбанистические революции». В 13:00 начнётся первый блок-разговор о том, «как работают современные пространства в городах-предпринимателях». Разговор во многом будет построен вокруг книги «Эпоха зрелища. Приключения архитектуры и город XXI века» Тома Дайкхофа. К ней обратятся переводчик и главный редактор издательства «Коло» Антон Вознесенский, автор проектов многих построек в Петербурге Святослав Гайкович, искусствовед Ксения Малич и историк архитектуры Владимир Лисовский. Второй разговор стартует в 15:00. В центре внимание окажется философское эссе Дэвида Кишика о Нью-Йорке, написанное по следам воображаемого пребывания там Вальтера Беньямина. Тема разговора — «Нью-Йоркский урбанизм: ментальная карта столицы ХХ века», среди спикеров — редактор издательства Ad Marginem Ольга Гаврикова, философ Александр Погребняк и историк архитектуры Вадим Басс. Чтобы стать слушателем, нужна регистрация.



Дни Данте продолжаются в БДТ

До 1 октября, 18+

Фото: пресс-служба БТК, фото с репетиции Поделиться Поделиться





В последнюю неделю сентября в Большом театре кукол начался уникальный эксперимент — шестидневный спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему». Молодые режиссёры представляют 34 песни из первой части поэмы в 11 отдельных зарисовках, выполненных в своей манере. После показа каждого «элемента» зрители могут поделиться впечатлениями на встречах с критиками и исследователями творчества Данте.



В музеях Тайны Дома радио открывают художники

До 5 ноября, 18+

Фото: Работа Вадима Михайлова, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В истории Дома радио были разные этапы. В его помещениях успели побывать Благородное собрание, ленинградский Пролеткульт и непосредственно радио, но сегодня о назначении многих помещений остаётся только догадываться. Прошлое именно таких «чёрных пятен» институция решила «перепридумать» вместе с галереей Myth. Участниками проекта «И просто, и темно» стали художники Вадим Михайлов и Ульяна Подкорытова. Посетителям предстоит перемещаться с последнего этажа Дома в подвальный бар, смотреть на мистические и фольклорные образы и параллельно исследовать залы и коридоры Дома. Посетить экспозицию можно только в формате медиаций.



История Эрмитажа — через историю мастера

До 28 января, 6+

Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Новая выставка в Эрмитаже посвящена главному архитектору Александру Сивкову, под руководством которого помещения Зимнего дворца и зданий комплекса, прилегающих к нему, стали единым музейным пространством. Экспозиция рассказывает о реставрации зданий после революции и восстановлении после Великой Отечественной войны через снимки и документы.

Редкие бумаги — в музее Политистории

До 26 мая, 0+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Сочинения Михаила Ломоносова и первый номер журнала Министерства народного просвещения 1834 года, в котором Сергей Уваров вывел триаду идеологии Российской империи «Православие, Самодержавие, Народность», стали экспонатами выставки «История в учебнике, учебник в истории». Она открылась в Музее политической истории, и идти туда стоит ради уникальных документов и книг.

На сцене «Журавли» — на сцене «Балтийского дома»

29 сентября, 19:00, 12+

На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» проходят гастрольные показы спектаклей Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Одна из главных новинок для петербургского зрителя — спектакль «Журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Именно по ней в 1957 году был снят фильм «Летят журавли».



«Ловля форели на закате» расскажет о главном

29 сентября, 19:00, 18+

Фото: karlssonhaus.ru Поделиться Поделиться





В пятницу в театре Karlsson Haus играют спектакль «Ловля форели на закате». Режиссер Борис Павлович обратился к роману одного из последних битников, Ричарда Бротигана, о поиске формулы идеальной рыбалки и одновременно жизненного пути — и перенёс его в сценическое пространство. В спектакле ручьи Орегона сменяются коммунальными коридорами Петроградки, но главные смыслы остаются неизменными. В этом сезоне репертуар театра пополнился сразу двумя спектаклями, связанными с «ловлей форели». Они не являются продолжением друг друга, но пересекаются по стилю и посылам.



Семейную классику привез театр Дуровой

29 сентября — 1 октября, 18+

Фото: Елена Маряшина / teatrium.ru Поделиться Поделиться





ДК «Выборгский» принимает московский Театр Терезы Дуровой, который приезжает в Петербург на короткие гастроли. За три дня на сцене сыграют музыкальный спектакль Дарьи Коршуновой «Приключения Тима, или Проданный смех» (9+) о мальчике Тиме, который умеет веселиться по-настоящему, постановку по историческому роману Марка Твена «Принц и нищий» (6+) и пластическо-музыкальную «Лампу Алладина». (6+)

Солисты лучших театров собираются на гала в Александринском



29 сентября, 19:00, 6+

Александринский театр принимает благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга». Отрывки из «Лебединого озера», «Баядерки», «Дон Кихота», «Корсара» и других балетов на музыку Чайковского, Минкуса, Адана и Пуни танцуют Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Анастасия Колегова и другие. Средства с продажи билетов направят Свято-Владимирской школе.

«Легенда» отправит героев в сказочное путешествие

30 сентября, 11:00, 6+

Большое приключение мальчика, который уменьшился до размеров гнома и подружился со стаей диких птиц, в субботу пройдет на Малой сцене ДК «Выборгский». Труппа театра «Легенда» покажет яркое семейное представление «Путешествие Нильса с дикими гусями» по мотивам одноимённой повести известной шведской писательницы Сельмы Лагерлёф.





Любовь сквозь года — по знаменитой пьесе

30 сентября, 19:15, 16+

Историю о любви, связавшей двоих на долгие годы, рассказывает театр «Легенда». Это четверть века, на протяжении которых главные герои, у каждого из которых есть обычная жизнь с бытом и детьми, встречаются в одном и том же месте из года в год, чтобы прожить один счастливый день. Спектакль «Я тоже тебя люблю» был поставлен по пьесе драматурга Бернарда Слэйда «Там же, тогда же» и стал одним из самых лиричных в репертуаре площадки. Благодаря музыкальному обрамлению и ярким танцевальным номерам постановка Саши Сергеева получила «особую глубину».

Узнать новое Фестиваль краеведения покажет Север



30 сентября и 1 октября, 12+

Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мифология Севера, легенды с Ладожского побережья и наследие карелов — обо всём этом в деталях узнают посетители краеведческого фестиваля «Тропы», посвящённого Ленинградской области. Издатель Андрей Сыров познакомит с ижорской, вепсской и другой гастрономией, Александра Пашина объяснит, как стать волонтером-реставратором, а Николай Федоров направит на путь истинный по координатам Карельского перешейка и Приладожья. Встречи в первый день пройдут в Центральной районной библиотеке им. А. П. Чехова, во второй — в библиотеке № 1 им. М. В. Фрунзе.

Уроки бёрдвотчинга — на набережной Смоленки

1 октября, 11:30, 12+

Энтузиасты проекта Unknown Birds Club научат высматривать птиц в городе и узнавать о них много нового на встрече «бёрдвотчеров» в формате прогулки. Желающие понаблюдать за пернатыми встречаются у входа на Смоленское лютеранское кладбище. Если у вас есть бинокль, стоит взять его с собой.



На экранах Новый Аллен уже в кино

С 28 сентября. 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кинотеатрах — премьера фильма «Великая ирония» Вуди Аллена. По собственному определению режиссёра, жанр новой работы — «трагикомедийный триллер». История о неудачном браке и новой любви в осеннем Париже стала юбилейной — пятидесятой в карьере Аллена.



Путч 1993 года — в истории семьи

С 28 сентября, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На экраны выходит фильм «1993» режиссера Александра Велединского, известного работой над лентой «Географ глобус пропил». Дело происходит в 1993 году в Москве, во время противостояния Верховного Совета и сторонников президента Ельцина: муж и жена в исполнении Евгения Цыганова и Екатерины Вилковой оказываются по разные стороны баррикад.



«Миттельмарш» — в большом прокате

С 28 сентября, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКЕ Софья Меледина сняла дебютную картину, в которой одну из ролей исполняет Сергей Мигицко. «Миттельмарш» — название фильма и одновременно прозвище главного героя. По сюжету он — восемнадцатилетний подросток — даёт обет молчания и увлекается арт-перформансами. Производством картины занималась кинокомпания «Рок», выпустившая нашумевшие фильмы «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова, а также «Матильда» и «Цой» Алексея Учителя.





«Финт Боброва» — документалка про чемпиона

С 28 сентября, 16+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит документальный фильм «Финт Боброва» про советского футболиста и хоккеиста, олимпийского чемпиона. Всеволод Бобров был знаменит настолько, что стихотворение ему посвятил Евгений Евтушенко. В ленте о Боброве вспоминают его коллеги и ученики.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

