«Это не повод убивать». История петербургской феминистки, в убийстве которой признался её жених

Фото: Соцсети Анастасии Емельяновой Поделиться Поделиться





В турецком городе Эрзуруме нашли мертвой фемактивистку Анастасию Емельянову. Она умерла от кровопотери — молодой человек 32-летней Анастасии признался, что ударил её осколком стекла.

Петербург. Активизм «Мы познакомились на кафедре филфака. Она всегда очень увлеченно училась и хотела заниматься наукой. Настю страшно перло со всего, что идет на стыке лингвистики, математики и программирования. Она очень серьезный человек, очень дотошный, просто страшная зануда. Господа Бога переспорит, если не согласится с ним», — вспоминает Варя Михайлова, которая училась с Анастасией на одном факультете.



Девушка переехала в Петербург из Новосибирска, когда поступила в магистратуру. До этого Анастасия тоже изучала языки на филологическом факультете. После выпуска из СПбГУ интерес к науке и лингвистике никуда не исчез. Параллельно с участием в акциях Анастасия редактировала научные статьи, занималась автоматизацией языковых процессов в банковской сфере, а после эмиграции открыла вместе с единомышленниками исследовательский центр имени Ханны Арендт, который занимается вопросами гражданской идентичности, горизонтальных связей и неравенства.



Как рассказывает её подруга, активизмом Анастасия стала заниматься уже после окончания университета: «Мы продолжали дружить, и она всё больше увлекалась всякими политическими вопросами. Её захватывала одна тема за другой: выборы, политические преследования, женский вопрос, экология, веганство. Она была невероятно сердечным человеком с огромным сердцем и возможностью воспринимать всю боль, которая есть в мире».

Одну из самых медийных акций, в которых участвовала Анастасия, помнят по разошедшимся по СМИ и соцсетям «депрессивным» плакатам: «Родился, потерпел и умер», «Плевать», «Все мертвы, но некоторые мертвее». Перформанс «Увы-парад для увы-патриотов» в 2016 году провела группа «Родина».



Фото: Вадим Лурье Фото: Предоставила Варя Михайлова Фото: Вадим Лурье Поделиться Поделиться





Другой перформанс, который могут помнить петербуржцы, был посвящен делу художницы Юлии Цветковой* (признана Минюстом РФ иноагентом), которую обвиняли в распространении порнографии. В 2020 году группа феминисток устроила акцию около Мариинского театра. Анастасия своё участие в перформансе не афишировала. Об этом уже после убийства рассказала в заблокированной соцсети Варя Михайлова: «Думаю, Настя была бы не против, чтобы вы узнали теперь».



Фото: Давид Френкель Фото: Давид Френкель Поделиться Поделиться





Вместе с другими феминистками Анастасия участвовала в написании книги «Сказки для девочек». В ней, как говорится в аннотации, собраны «современные сказки про сильных и смелых девочек, меняющих мир». Главной идеей проекта была мысль о том, что традиционные сказки часто показывают девочкам пассивную ролевую модель: пока принц борется с драконом, принцессе остается только ждать своего спасения в башне. Книга была выпущена в двух томах в петербургском издательстве «Все свободны».



По словам подруги Анастасии, одним из любимых проектов активистки был ютуб-канал «Феминистки поясняют». На нем девушки рассказывали про проблемы женщин и объясняли феминистские термины. Темой нескольких видео было насилие — физическое и сексуализированное.



ютуб-канал «Феминистки поясняют»

«Что бы девушка ни делала, это не повод её убивать. Выкладывала она свои интимные фотографии или не выкладывала, жила она со своим бывшим молодым человеком или не жила, были у неё дети, как она ходила по улице, что она делала — это не повод её убивать. Это не повод оправдывать её убийцу и это не делает её виноватой», — говорит Анастасия в видео про убийство студентки ВШЭ Татьяны Страховой. Отдельный акцент в этом ролике сделан на комментариях под сообщениями об убийстве, значительная часть которых была написана в обвинительном тоне. Пять лет спустя аналогичные комментарии можно увидеть под публикациями об убийстве Анастасии.

Эмиграция в Турцию В мае 2022 года Анастасия уехала в Стамбул. Несколько её подруг уже жили в Турции и, вероятно, это и определило точку Б. До переезда активистка много лет боролась с депрессией, и улучшение пришлось как раз на время эмиграции. «Мне кажется, это началось в 2017 году. Ей было очень тяжело, она много плакала. После переезда в Турцию она говорила, что вышла в ремиссию. Но это такая штука, из которой, наверное, нельзя выйти на 100%», — вспоминает подруга.



По её словам, в Турции активистка вела активную социальную жизнь: «Здесь у неё был очень плотный постоянный контакт с девчонками. Они всё время делали разные мероприятия, вечера писем политзаключенным, она вышивала всё время (для проекта «Это не плакат» на одежде и сумках. — Прим. ред.), везде ходила, со всеми встречалась».



Фото: соцсети Анастасии Емельяновой Поделиться Поделиться





Планов возвращаться в Россию в текущей ситуации у Анастасии не было. Она планировала получать ВНЖ и ждала гуманитарную визу в Германию. Как говорит одна из подруг, с этим и были связаны планы выйти замуж за человека, с которым Анастасия встречалась совсем недолго: чтобы он тоже смог переехать.



О Низаре, c которым они познакомились в Tinder, активистка много рассказывала в социальных сетях. Практически все эти публикации очень оптимистичные: «Ну что, девочки-мальчики, не пишите, у меня уже месяц как есть сирийский бойфренд»; «Мы просто по-человечески заботимся друг о друге, испытывая какую-то нереальную благодарность». Один из постов связан с домогательствами в общественном транспорте, с которыми женщина столкнулась по пути в Эрзурум.

Как пишет Анастасия, Низар, услышав эту историю, «посетовал, что не смог побить того мужика». Сам Низар подробностями личной жизни в соцсетях не делился и общих фотографий с Анастасией не выкладывал.



Фото: соцсети Анастасии Емельяновой Поделиться Поделиться





Недавний переезд в Эрзурум тоже был связан с отношениями: у жениха активистки там начинался учебный год. Подруга Анастасии писала, что молодой человек «учится в местном университете на mechanical engineering (машиностроение. — Прим. ред.) и работает в кафе».



20 сентября Анастасия перестала отвечать в социальных сетях: «Мама Насти позвонила одной из наших подруг и сказала, что она не выходит на связь. Они с мамой очень близко общаются и постоянно созваниваются, поэтому для Насти это было нетипично. Мы стали проверять, кто и когда последний раз с ней общался. И стало понятно, после вечера среды у неё не было никакой активности в соцсетях. Каждая думала, что не отвечает Настя только ей. Когда поняли, что не отвечает никому, забили тревогу». Близкие надеялись, что Анастасия с Низаром просто ушли в поход: молодые люди часто выбирались в горы с палаткой.



В полиции заявление по поводу исчезновения женщины так и не приняли. 25 сентября подруга активистки Анастасия Полозкова написала, что Анастасию нашли мертвой и по подозрению в убийстве задержан её партнер. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в консульстве России в Трабзоне.



Подробности появились в турецкой прессе. Агентство DHA утверждает, что ночью 20 сентября Анастасия и Низар поссорились. За помощью мужчина якобы обратился только через несколько часов. Соседу он сказал, что его подруга поранилась. Как установили прибывшие на место медики, россиянка умерла от потери крови. Изначально мужчина настаивал, что Анастасия порезалась об осколок разбившегося журнального столика во время драки, но позже признал, что сам ударил её в ногу осколком стекла.

Близкие хотят перевезти тело Анастасии в Россию. Сроки пока неизвестны: процесс репатриации задерживается из-за следственных действий.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

*Минюст РФ внес Юлию Цветкову в реестр иностранных агентов

