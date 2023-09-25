Стали известны подробности убийства петербургской фемактивистки в Турции

В ходе ссоры сириец Низар А. нанес ранения 32-летней россиянке Анастасии Емельяновой. Она умерла от кровопотери. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает агентство DHA.

Женщина начала встречаться с 29-летним Низаром, который работал бариста в кафе. Они жили в уезде Якутие турецкой провинции Эрзурум. Между ними вспыхнула ссора ночью 20 сентября. Через несколько часов сириец попросил помощи у одного из соседей, потому что Анастасия якобы поранилась. На место прибыла скорая помощь, медики которой установили, что россиянка умерла от потери крови.