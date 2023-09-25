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    Стали известны подробности убийства петербургской фемактивистки в Турции

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    13 комментариев

    В ходе ссоры сириец Низар А. нанес ранения 32-летней россиянке Анастасии Емельяновой. Она умерла от кровопотери. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает агентство DHA.

    Женщина начала встречаться с 29-летним Низаром, который работал бариста в кафе. Они жили в уезде Якутие турецкой провинции Эрзурум. Между ними вспыхнула ссора ночью 20 сентября. Через несколько часов сириец попросил помощи у одного из соседей, потому что Анастасия якобы поранилась. На место прибыла скорая помощь, медики которой установили, что россиянка умерла от потери крови.

    Вскоре сирийца Низара задержали. Сначала он настаивал, что произошла драка, в ходе которой его подруга порезалась об осколок разбившегося журнального столика. Однако позже признал, что сам ударил россиянку осколком стекла в ногу. Мужчина будет находиться под стражей до окончания следствия и суда.

    Убитая россиянка Анастасия Емельянова жила в Санкт-Петербурге, где занималась активизмом. Женщина была одной из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют».

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    Комментарии 13

    26659709725 Сен 2023 в 21:53
    Первый поход фемоносиц на Восток закончился трагически..
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 21:42
    Якутия-край суровый, не таких активисток обламывали
    +1−0
    _ixform25 Сен 2023 в 21:38
    Вагнер Туризм Сирия
    +0−0
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