Стали известны подробности убийства петербургской фемактивистки в Турции

В ходе ссоры сириец
Женщина начала встречаться с
Вскоре сирийца Низара задержали. Сначала он настаивал, что произошла драка, в ходе которой его подруга порезалась об осколок разбившегося журнального столика. Однако позже признал, что сам ударил россиянку осколком стекла в ногу. Мужчина будет находиться под стражей до окончания следствия и суда.
Убитая россиянка Анастасия Емельянова жила в Санкт-Петербурге, где занималась активизмом. Женщина была одной из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют».