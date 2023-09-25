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    Петербургскую фемактивистку нашли мертвой в Турции

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    15 комментариев

    Активистку Анастасию Емельянову из Петербурга нашли мертвой в Турции, сообщила в соцсетях её подруга Анастасия Полозкова.

    Фото: Скриншот из ютуб-канала «Феминистки поясняют»
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    «Настю убили три дня назад в Эрзуруме. По подозрению в убийстве задержан ее жених. Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли», — написала Полозкова.

    «Про его задержание нам сообщила полиция Стамбула лично. Письменного подтверждения у нас нет, потому что заявление у нас так официально и не приняли», — рассказала «Фонтанке» другая подруга активистки, Анна Межова.

    Предыдущий пост Полозковой касался поиска Емельяновой. В нем говорилось, что сейчас активистка живет в Эрзуруме вместе с молодым человеком, который «учится в местном университете на mechanical engineering (машиностроение. — Прим. ред.) и работает в кафе».

    В соцсетях Емельянова писала о том, что собирается выйти замуж. «Мы просто по-человечески заботимся друг о друге, испытывая какую-то нереальную благодарность», — рассказывала о своих отношениях активистка. Она уточняла, что встречается с гражданином Сирии.

    Как рассказывает подруга Емельяновой, девушка «была очень аккуратной в плане безопасности»: сообщала, где она находится и с кем, отправляла геолокацию.

    Анастасия Емельянова была одной из ведущих ютуб-канала «Феминистки поясняют» и участвовала в проекте «Сказки для девочек» в качестве редактора, волновал её и вопрос домашнего насилия. Личный проект Емельяновой назывался «Это не плакат». В его рамках активистка вышивала лозунги на одежде и шоперах.

    «Фонтанка.ру» направила запрос в консульство РФ в Турции.

    Фото: Скриншот из ютуб-канала «Феминистки поясняют»

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    Комментарии 15

    Гость25 Сен 2023 в 14:22
    Зачем нам информация о всяком свалившем сброде?
    +2−1
    Шиш - Злой Пук25 Сен 2023 в 14:21
    Все закономерно: связалась с приматом, получила к себе скотское отношение.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 14:20
    Хорошо что люди не пострадали (с)
    +2−1
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