Петербургскую фемактивистку нашли мертвой в Турции

Активистку Анастасию Емельянову из Петербурга нашли мертвой в Турции, сообщила в соцсетях её подруга Анастасия Полозкова.

«Настю убили три дня назад в Эрзуруме. По подозрению в убийстве задержан ее жених. Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли», — написала Полозкова.

«Про его задержание нам сообщила полиция Стамбула лично. Письменного подтверждения у нас нет, потому что заявление у нас так официально и не приняли», — рассказала «Фонтанке» другая подруга активистки, Анна Межова.

Предыдущий пост Полозковой касался поиска Емельяновой. В нем говорилось, что сейчас активистка живет в Эрзуруме вместе с молодым человеком, который «учится в местном университете на mechanical engineering (машиностроение. — Прим. ред.) и работает в кафе».



В соцсетях Емельянова писала о том, что собирается выйти замуж. «Мы просто по-человечески заботимся друг о друге, испытывая какую-то нереальную благодарность», — рассказывала о своих отношениях активистка. Она уточняла, что встречается с гражданином Сирии.

