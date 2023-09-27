Еще немного солнца: где в Петербурге пошуршать листьями и полюбоваться осенним светом

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Осенняя пора (да, та самая, которая очей очарованье) — время долгих прогулок. Но в большинстве случаев чисто петербургская привычка насладиться «уж небо осенью дышало» упирается в «уж реже солнышко блистало». В краткие минуты хорошей погоды можно просто не успеть доехать куда-то за город. Приходится выбирать место поближе к дому.



В Петербурге много садов и парков, о которых мало кто знает — кроме тех, кто живет совсем уж рядом. А проект «(От)Личный Петербург» разузнал и вам вкратце изложит. Но если у вас есть свои варианты, поделитесь ими в комментариях!

Маевки задолго до Первомая Екатерингофский остров На острове Екатерингофском, разрезанный надвое Лифляндской улицей, лежит одноименный парк. В виду этого острова, практически в устье Невы, случилась одна из больших побед России в Северной войне, и Петр I в честь этого события устраивал несколько лет подряд майские праздники в построенном тут же дворце царицы.

Но далеко от нас майские петровские променады и пришедшие им на смену городские праздники весны: революционные маевки и первомайские послереволюционные гуляния затоптали их следы, павильоны и горки работы Монферрана, а также Вокзал в готическом стиле. Да и «двор Екатерины» разобрали на дрова в середине 20-х годов прошлого века. А парк остался — в самый раз для осенних меланхолических прогулок и любования широкой и плавной Екатерингофкой, Молвинской колонной — экспериментальной копией Александринского столпа — и спокойным зеркалом пруда.

А лилии можно представить Коломяги, между Главной и Березовой улицами

От классики перейдем к современности, из центра — в новейшую застройку, от лирики — к музыке из кинофильмов. Песня про черный пруд в графском парке в Петербурге наглядно проиллюстрирована там, где этого меньше всего ждешь: в Коломягах. Именно там, в парке бывшей усадьбы графа Орлова-Денисова, можно посидеть с книгой на скамеечке или просто на берегу, посмотреть, как на воду падают осенние листья, как собираются на пруду утки и требуют ежедневной дани.

Графский пруд Фото: wikipedia Поделиться Поделиться





Кстати, усадьба принадлежала графу Федору Васильевичу Орлову-Денисову. Это русский военный деятель, известность которому принесло участие в Крымской войне. Дом предположительно был построен по проекту архитектора Алексея Максимовича Горностаева, а заказчицей была владелица имения Коломяги, графиня Елизавета Алексеевна Орлова-Денисова, одна из самых, как бы теперь сказали, стильных дам тогдашнего высшего света, фрейлина императрицы, подруга Зинаиды Юсуповой.

Писатель Григорий Петрович Данилевский, который часто посещал Коломяги, посвятил стихи не только Елизавете Андреевне, но и ее родовому имению, где она устроила салон (как теперь бы это назвали — творческое объединение):

«Коломяжские палаты Всеми дивами богаты! Коломяжские сады Чудо сельской красоты! Над водой лазурно-яркой Мост повис воздушной аркой, А под ним, в струе живой Опрокинут мост другой... » Пошуршать широкой листвой Приморское шоссе, между Лахтой и Лисьим Носом Знаете ли вы, что в Петербурге два парка под названием Дубки? Дальний из них — в Сестрорецке (он участвует в нашей премии). Но есть Средние Дубки между Лахтой и Лисьим Носом. Пройтись от станции метро «Беговая» или от электрички (с платформы Лахта, Ольгино или Лисий нос Сестрорецкого направления), добраться до берега залива — и гулять, гулять, пока ноги носят. Но оставьте немного энергии для возвращения домой.



От Ольгино до Лисьего Носа раскинулся заказник «Северное побережье Невской губы». Для Петербурга очень необычно, что здесь больше не елей и сосен, а широколиственных древесных пород. Растут, как вы понимаете, и дубы. На берегу и неглубоко в заливе останавливаются перелетные птицы по пути на юг или на север. По парку проложена экотропа — она у нас в одноименной номинации.



Самое интересное: трехсотлетний дуб черешчатый, признанный памятником природы России.

Два с половиной километра по лесу Пулковское шоссе

Экотроп в нашем городе довольно много, и мы расскажем об одной из самых новых — в Московском районе. 2,5 километра обустроенного маршрута проходят между двумя новыми жилыми массивами «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль» возле Пулковского шоссе. Тропа проложена через территорию бывшего питомника ленинградского объединения «Цветы» и через местный лес.

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Сначала тут расчистили дорожку от поросли и отсыпали тропинки. Чтобы гуляющие здесь смогли отдохнуть и послушать тишину, поставили скамейки из природного материала причудливых форм, а для птиц — кормушки. Через овражки перекинули удобные деревянные мостики. Установили информационные стенды с перечнем деревьев, кустарников, трав и птиц, которых можно встретить на маршруте.

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У самого серого моря… Балтийский бульвар, 2

Кто любит лес, а кому для полноценного отдыха необходимо море. Петербуржцам повезло: все больше выходов к Финскому заливу оказывается в черте города и благоустраивается. К примеру, жители Юго-Запада уже освоили Каменный пляж. Еще недавно каменистый дикий берег облагорожен: положен настил, стоят шезлонги и висят гамаки, в которых так приятно предаваться благородному созерцанию морской зыби (или глади). Это, говорят, успокаивает нервы и улучшает работу мозга. Напомним, что купаться здесь, как и практически во всех водоемах в черте города, нельзя!

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самое интересное: со всем удобством осенние закаты можно наблюдать на панорамных качелях. А все вплоть до Кронштадта внимательно осмотреть в подзорную трубу — их тут две. Вдоль по матушке по… Неве! Рыбацкий проспект Проспект Обуховской обороны под Большим Обуховским мостом

Проспект Обуховской Обороны, около домов 9 - 45

Но не только Финский залив — к услугам любителей воды. У нас же есть еще и Нева! Вдоль ее берегов потихоньку обустраиваются зеленые зоны, где можно и рыбу ловить, и на плавно текущие мимо воды смотреть. На левом берегу таких парков три: парк у Невы в Рыбацком, сад «Спартак» под Большим Обуховским мостом и зеленая безымянная полоса вдоль проспекта Обуховской обороны до и после Финляндского железнодорожного моста.

Сад «Спартак» Фото: www.citywalls.ru Поделиться Поделиться





О последней расскажем чуть подробнее: по другую сторону проспекта есть два сада: Деминский и 30-летия Октября. А на берегу стоит церковь иконы «Божией Матери Всех Скорбящих Радость». Обычно к ее названию прибавляют «с грошиками». Здесь находится место паломничества — могила блаженной старицы Матроны Босоножки. Так что это надо учитывать, планируя прогулку.

Сад им. 30-летия Октября Фото: www.citywalls.ru Поделиться Поделиться





А неторопливо фланировать тут можно по бульвару Мукомолов и бульвару Стеклянного городка. Заодно можно на практике изучить историю этого места — несмотря на то, что туристы здесь не ходят, тут очень интересно!



Что же на другом берегу? Между рекой Оккервиль и улицей Латышских стрелков А теперь переберемся на правый берег. Вдоль Невы там обустроена прогулочная набережная, но это не совсем то для любителей тихого отдыха и свежего воздуха. Так что нам придется пойти почти что строго на север и, оставив в стороне Заневский, Брестский и парк Боевого Братства — много, много зелени в этом районе! — доехать до Ледового дворца. За ним раскинулся довольно крупный Яблоновский сад (не путайте с Яблоневым в Купчино). Тут и деревья уже подрастают, и горки, и речка Оккервиль рядом течет. Так что до начала концерта или хоккейного матча вполне можно подышать свежим воздухом. Или просто так зайти. Сейчас самое время туда сходить: статус этого участка не определен — так что возможны разные варианты развития событий. Самое интересное: открытый каток — но это, скорее, зимняя история.

Печальный ангел и лебеди Исторический район Полюстрово Не оставим вниманием и Полюстрово — в последнее время он приобретает все большую популярность. Тут очень много зелени и во дворах, и в специально выделенных местах. Всегда шумно и весело у нового фонтана в Любашинском саду, где сидит Петербургский Ангел петербургского скульптора Романа Шустрова. Сад «Нева» радует выставкой современной скульптуры на свежем воздухе. Посмотреть на лебедей и белочек можно на территории бизнес-парка «Полюстрово». А для любителей природы и тишины есть большой Полюстровский парк.

Любашинский сад Поделиться Поделиться





Здесь можно гулять по берегам трех прудов, кататься по специальным дорожкам на велосипедах и роликах. Для детей есть игровые площадки.

Полюстровский парк Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Конечно, деревьев здесь не столько, сколько в лесу, но когда осень вступит в права, и здесь тоже можно будет меланхолично пошуршать листьями, создавая правильный романтический настрой!

Интересный факт: парк находится в водоохранной зоне полюстровских минеральных источников

«(От)личный Петербург» — постоянный проект «Фонтанки.ру». Совсем скоро редакция подведет итог читательского голосования в рамках III ежегодной премии. Экотропы, лучшее общественное пространство или место для занятий спортом, — победителей в разных номинациях узнаем 27 сентября.



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