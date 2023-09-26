Под Волховом пенсионер трое суток блуждал в лесу и выжил

Поиски пожилого грибника успешно завершились в Волховском районе Ленобласти. Мужчину три дня искали спасатели и волонтеры, передает 26 сентября 47news.
Как сообщает региональная аварийно-спасательная служба, вечером во вторник был найден мужчина, который трое суток назад потерялся в лесу в районе деревни Страшево. Об исчезновении
«Мужчина был найден добровольцами сегодня. Спасатели Новой Ладоги и волонтеры эвакуировали пострадавшего из леса и передали родственникам», — сообщили спасатели.
Ранее под Приозерском завершился другой длительный поиск — спустя неделю нашли заблудившуюся пожилую женщину.