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    Под Волховом пенсионер трое суток блуждал в лесу и выжил

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    2 комментария

    Поиски пожилого грибника успешно завершились в Волховском районе Ленобласти. Мужчину три дня искали спасатели и волонтеры, передает 26 сентября 47news.

    Как сообщает региональная аварийно-спасательная служба, вечером во вторник был найден мужчина, который трое суток назад потерялся в лесу в районе деревни Страшево. Об исчезновении 83-летнего пенсионера сообщили бдительные соседи.

    «Мужчина был найден добровольцами сегодня. Спасатели Новой Ладоги и волонтеры эвакуировали пострадавшего из леса и передали родственникам», — сообщили спасатели.

    Ранее под Приозерском завершился другой длительный поиск — спустя неделю нашли заблудившуюся пожилую женщину.

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    Комментарии 2

    Вячеслав Русаков27 Сен 2023 в 00:35
    Пенсионеры - это сила! :)))))
    +2−0
    Гость26 Сен 2023 в 23:38
    Искал в России еду.
    Повезло.
    +0−0
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