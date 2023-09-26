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    В Карабахе погибли по меньшей мере 125 человек из-за взрыва бензохранилища

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    Не менее 125 человек погибли из-за взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе — останки перевезли в Армению. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян, передает ТАСС.

    «Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — сказала она.

    В настоящее время останки находятся в подразделении центра судебной медицины, в котором будет проводится их идентификация.

    Взрыв на складе топлива в Степанакерте (Нагорный Карабах) произошел в понедельник, 25 сентября. В это время у топливной базы стояла длинная очередь автомобилей, поскольку местные жители покидают Нагорный Карабах. «Фонтанка» публиковала видео, дающее представление о масштабе случившегося.

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    Комментарии 1

    Гость26 Сен 2023 в 20:51
    Ужас
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