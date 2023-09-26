WSJ: Яхта семьи российского миллиардера обходится государству на Карибах в $ 1,3 млн в год

Государство Антигуа и Барбуда уже больше года содержит арестованную яхту, которую связывают с попавшим под санкции предпринимателем-миллиардером Андреем Гурьевым. Судно дорого обходится небольшой карибской стране, поэтому власти добиваются его продажи. Об этом 26 сентября сообщает РБК со ссылкой на статью The Wall Street Journal.
82-метровая яхта размером с футбольное поле, по оценкам минфина США, стоит $ 120 млн. Она находится в местной гавани с февраля 2022 года, то есть уже 1 год и 7 месяцев. Сейчас за содержание судна платят власти Антигуа и Барбуда. В неделю яхта обходится карликовому государству с населением 93 тысячи человек в $ 28 тысяч. Эта сумма, по данным РБК, включает зарплату итальянскому капитану, а также расходы на топливо для поддержания работы кондиционера, без которого на судне появится плесень.
Без денег остался и экипаж. 26 из 37 членов экипажа подали иск против властей: они потребовали от государства $ 2,2 млн невыплаченного жалованья, так как выплаты от владельца яхты были заблокированы из-за санкций. Сейчас на судне осталась команда из шести человек, которая следит за яхтой. Они уже съели все запасы омаров и икры, выпили все шампанское и теперь вынуждены обменивать бутылки вина на продукты. РБК пишет, что команда предлагает две бутылки вина за одного тунца.
Андрей Гурьев-старший попал под санкции США в августе 2022 года. Минфин США утверждал, что бизнесмен купил яхту в 2014 году, однако Гурьев отрицал это. Как пишет The Spectator, по документам яхта принадлежит компании Flying Dutchman Overseas Ltd. Ею, в свою очередь, владеет фирма Tyne Trust, бенефициар которой — дочь Гурьева Юлия Гурьева-Мотлохов. К слову, она уже заявляла свои права на яхту в июле этого года, пишет Bloomberg.
И хотя яхта юридически не принадлежит Андрею Гурьеву, власти США обозначили судно как «заблокированную собственность», тем самым запретив его аренду или продажу.
По данным РБК, управляющий портом заявил, что считает яхту заброшенным судном, которое представляет угрозу безопасности. Якобы, если яхта перевернется, она заблокирует гавань Фалмут — «основную финансовую артерию острова».
Пока статус яхты остается неопределенным. Слушания по делу состоятся в декабре, сообщает РБК.
Ранее минфин США оценил объем замороженных за рубежом активов россиян в $ 280 млрд.