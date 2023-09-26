WSJ: Яхта семьи российского миллиардера обходится государству на Карибах в $ 1,3 млн в год

Государство Антигуа и Барбуда уже больше года содержит арестованную яхту, которую связывают с попавшим под санкции предпринимателем-миллиардером Андреем Гурьевым. Судно дорого обходится небольшой карибской стране, поэтому власти добиваются его продажи. Об этом 26 сентября сообщает РБК со ссылкой на статью The Wall Street Journal.



82-метровая яхта размером с футбольное поле, по оценкам минфина США, стоит $ 120 млн. Она находится в местной гавани с февраля 2022 года, то есть уже 1 год и 7 месяцев. Сейчас за содержание судна платят власти Антигуа и Барбуда. В неделю яхта обходится карликовому государству с населением 93 тысячи человек в $ 28 тысяч. Эта сумма, по данным РБК, включает зарплату итальянскому капитану, а также расходы на топливо для поддержания работы кондиционера, без которого на судне появится плесень.