США ввели санкции против Кабаевой, совладельцев «Фосагро» и яхты

США расширили санкции против России из-за спецоперации на Украине, в списке оказались 13 физических и более 30 юридических лиц, а также одна яхта. Об этом 2 августа говорится в пресс-релизе Минфина страны.



Под ограничения, в том числе, попали олимпийская чемпионка и бывшая депутат Госдумы Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, бывший член совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко, вице-президент Российского фонда прямых инвестиций Антон Урусов.