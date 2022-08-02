    Пробки

    2/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиCколько платят студентамНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    США ввели санкции против Кабаевой, совладельцев «Фосагро» и яхты

    1330
    6 комментариев

    США расширили санкции против России из-за спецоперации на Украине, в списке оказались 13 физических и более 30 юридических лиц, а также одна яхта. Об этом 2 августа говорится в пресс-релизе Минфина страны.

    Под ограничения, в том числе, попали олимпийская чемпионка и бывшая депутат Госдумы Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, бывший член совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко, вице-президент Российского фонда прямых инвестиций Антон Урусов.

    Кроме того, Вашингтон вводит визовые санкции. Они касаются 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и военных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close