Минфин США оценил объем замороженных активов россиян

Сумма замороженных активов россиян за рубежом составляет примерно $280 млрд. Такую оценку дал Минфин США накануне по итогам заседания Целевой группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). Об этом стало известно 8 сентября. При этом бóльшая часть заблокированных российских активов, по данным Минфина США, находится в Евросоюзе.
«В мае рабочая группа REPO завершила свою работу по созданию карты и учету российских суверенных активов, которые блокированы и хранятся в юрисдикциях — членах REPO. <...> Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, бóльшая часть которых находится в Европейском союзе», — говорится в сообщении Минфина США.
Члены рабочей группы REPO планируют уточнить итоговую стоимость замороженных активов России до конца года.
В пресс-релизе Минфина США отмечается, что эти средства останутся замороженными, пока Россия не выплатит ущерб Украине, нанесенный с начала спецоперации.
Ранее правительство и Банк России подготовили проект указа о частичной разблокировке иностранных активов для их обмена на российские. Об этом 22 августа заявил министр финансов Антон Силуанов. Позже директор департамента финансовой политики Иван Чебесков уточнил, что часть замороженных российских активов в размере 100 млрд руб. может быть разблокирована в 2023 году.