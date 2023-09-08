Минфин США оценил объем замороженных активов россиян

Сумма замороженных активов россиян за рубежом составляет примерно $280 млрд. Такую оценку дал Минфин США накануне по итогам заседания Целевой группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). Об этом стало известно 8 сентября. При этом бóльшая часть заблокированных российских активов, по данным Минфина США, находится в Евросоюзе.

«В мае рабочая группа REPO завершила свою работу по созданию карты и учету российских суверенных активов, которые блокированы и хранятся в юрисдикциях — членах REPO. <...> Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, бóльшая часть которых находится в Европейском союзе», — говорится в сообщении Минфина США.