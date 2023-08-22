Заблокированные активы иностранцев в России готовят к обмену. Первая партия оценивается в 100 млрд рублей

Правительство и Банк России подготовили проект указа о частичной разблокировке иностранных активов для их обмена на российские. Об этом 22 августа заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ.
На первых порах разблокировать и обменять хотят активы на
«У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С". На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка
Он также отметил, что финансовый суверенитет России не означает ее самоизоляцию, иностранные инвестиции приветствуются. Поэтому было принято решение разрешить иностранным компаниям, которые инвестируют в российскую экономику, выводить дивиденды на сумму осуществленных ими вложений.
Механизм обмена заблокированными активами обсуждается и прорабатывается давно. При этом, как говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в первую очередь должны быть решены проблемы массового инвестора, как наименее защищенного в этой ситуации.