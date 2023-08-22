Заблокированные активы иностранцев в России готовят к обмену. Первая партия оценивается в 100 млрд рублей

Правительство и Банк России подготовили проект указа о частичной разблокировке иностранных активов для их обмена на российские. Об этом 22 августа заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом РФ.



На первых порах разблокировать и обменять хотят активы на 100 млрд рублей.