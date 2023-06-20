    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    ЦБ работает над схемой продажи замороженных активов россиян с премией за счет средств иностранцев

    1393
    3 комментария

    Банк России работает над схемой, которая позволит российским инвесторам избавиться от их замороженных иностранных активов не с дисконтом, а с премией. Об этом 20 июня в ходе заседания комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации заявил первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин.

    Регулятору видятся два варианта выхода из ситуации для российских инвесторов, чьи активы оказались заморожены. Первый — это обмен заблокированными активами.

    «Не частый вариант, но он встречается, и в этом смысле российское лицо имеет обязательство перед иностранным лицом, иностранное лицо — перед российским, и они фактически могут обменяться этими обязательствами, в том числе путем замещения их ценными бумагами», — цитирует Чистюхина «Интерфакс».

    Второй вариант — создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые могли бы заявить о желании продать свои заблокированные активы.

    «Мы при этом считаем, что продать их можно не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа «С», которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа «С», многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс», — объяснил первый зампред ЦБ.

    Он отметил, что организация такой схемы — очень большой юридический процесс. Работа в этом направлении ведется, но такая схема «очень непроста в исполнении».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close