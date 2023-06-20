ЦБ работает над схемой продажи замороженных активов россиян с премией за счет средств иностранцев

Банк России работает над схемой, которая позволит российским инвесторам избавиться от их замороженных иностранных активов не с дисконтом, а с премией. Об этом 20 июня в ходе заседания комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации заявил первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин.
Регулятору видятся два варианта выхода из ситуации для российских инвесторов, чьи активы оказались заморожены. Первый — это обмен заблокированными активами.
«Не частый вариант, но он встречается, и в этом смысле российское лицо имеет обязательство перед иностранным лицом, иностранное лицо — перед российским, и они фактически могут обменяться этими обязательствами, в том числе путем замещения их ценными бумагами», — цитирует Чистюхина «Интерфакс».
Второй вариант — создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые могли бы заявить о желании продать свои заблокированные активы.
«Мы при этом считаем, что продать их можно не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа «С», которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа «С», многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс», — объяснил первый зампред ЦБ.
Он отметил, что организация такой схемы — очень большой юридический процесс. Работа в этом направлении ведется, но такая схема «очень непроста в исполнении».