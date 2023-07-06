ЦБ назвал приоритетным вариант выкупа замороженных активов с помощью средств со счетов типа «С». Прежде всего решат проблемы «массового инвестора»

Прорабатываемый Банком России механизм выкупа замороженных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов, находящихся на счетах типа «С», является приоритетным для регулятора. Об этом 6 июля на Финансовом конгрессе в Петербурге сообщили журналистам в руководстве Центробанка РФ.
«Мы пытаемся создать условия, на которых можно будет предложить иностранным инвесторам за те активы, в том числе за «С-рубли», которые у них есть, выкупить часть активов, заблокированных у наших инвесторов», — сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. Как сообщает ТАСС, он уточнил, что такой вариант является приоритетным для регулятора.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что механизм должен быть добровольным для российских инвесторов и решать проблему тех из них, у которых заморожены средства на относительно небольшую сумму.
«Среди людей, чьи средства заморожены, у 90% людей средства заморожены до 100 тысяч рублей. Решать прежде всего нужно проблему, на мой взгляд, массового инвестора, а потом по мере возможности дальше, дальше и дальше. Мне кажется, это будет справедливо», — считает она.
Как считают в ЦБ, инвесторы с небольшими счетами наименее защищены, у них нет возможности подавать в суды.
О разработке данного механизма в конце июня рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он подразумевает создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые могли бы заявить о желании продать свои заблокированные активы за счет средств на счетах типа «С», которые есть у иностранных юридических и физических лиц. При этом Чистюхин отметил, что организация такой схемы — большой юридический процесс, непростой в исполнении.