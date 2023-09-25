«Не успели напечатать». Матвиенко заявила о нехватке школьных учебников

В целом ряде регионов России не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
«Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники», — сказала она в ходе заседания Совета федерации.
Матвиенко отметила, что Минпросвещения должно проанализировать, почему так произошло. Также она добавила, что не требуется никакой кампанейщины, а нужны меры, чтобы дети могли нормально учиться.
Как пишет ТАСС, спикер Совфеда поручила подготовить запрос в ФАС о причинах повышения цен на учебники издательства «Просвещение».