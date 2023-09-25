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    «Не успели напечатать». Матвиенко заявила о нехватке школьных учебников

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    10 комментариев

    В целом ряде регионов России не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

    «Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники», — сказала она в ходе заседания Совета федерации.

    Матвиенко отметила, что Минпросвещения должно проанализировать, почему так произошло. Также она добавила, что не требуется никакой кампанейщины, а нужны меры, чтобы дети могли нормально учиться.

    Как пишет ТАСС, спикер Совфеда поручила подготовить запрос в ФАС о причинах повышения цен на учебники издательства «Просвещение».

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    Валентина МатвиенкоШкольные учебники
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    Комментарии 10

    Гость25 Сен 2023 в 16:30
    ВЛАСТЬФИНАНСЫ
    Матвиенко заявила о росте финансовой дыры в «Почте России»
    25 сентября 2023, 15:04
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:30
    Иван Карымов приехал в деревню, где он дважды избивал людей до смерти

    25 сентября 2023, 17:30
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:30
    Даже в Ленинграде начинать год с одним учебником на двоих-троих было обычным делом, иногда так до конца года и оставалось. По тем же самым причинам.
    +0−0
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